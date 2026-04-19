Что отталкивает мужчин на сайтах знакомств, рассказала психолог
Психотерапевт Рене Монди объясняет: быстрые решения в приложениях формируют поверхностные выводы о совместимости, что снижает шанс на реальные отношения, пишет Huffpost.
Что отталкивает
Разные ценности
Для многих ключевым фактором становятся взгляды – особенно политические. Несовпадение быстро проявляется в общении и усложняет развитие отношений.
Неуважение и ненадежность
Перенос свидания в последний момент, опоздания без извинений – повод сразу прекратить общение.
Односторонний диалог
Отсутствие инициативы и сухие ответы воспринимаются как незаинтересованность. По словам пользователей, часто это сигнал, что человеку нужно внимание, а не отношения.
Слишком много, слишком рано
Навязчивое общение до встречи, разговоры о браке или бывших на первом свидании, отсутствие "химии" – частые причины отказа от продолжения.
Для многих такие критерии – не придирки, а вопрос самоуважения и личных границ.
Ошибка, которую совершают
Главная проблема – формировать требования, отталкиваясь от прошлых неудачных отношений. По словам Монди, такие "реактивные" критерии ограничивают развитие.
Она советует определить свои ожидания через рефлексию:
- "В партнере мне важно чувствовать…"
- "Я не хочу снова испытывать…"
Это помогает понять реальные ценности, а не просто избегать прошлых ошибок.
Почему стоит быть гибче
Жесткие фильтры не всегда работают. Иногда люди отказываются от потенциально хороших партнеров из-за формальных критериев – например, уровня образования или дохода.
Монди приводит пример: клиент считал диплом обязательным условием, но изменил мнение, когда встретил женщину без высшего образования, которая оказалась эмоционально зрелой и поддерживающей.
Вместо "подходит ли человек под мои фильтры?" эксперт предлагает задавать другой:
"Какие отношения я хочу построить?"
Такой подход делает знакомства менее утомительными и более осмысленными, отмечает эксперт.
