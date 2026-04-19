Что отталкивает мужчин на сайтах знакомств, рассказала психолог

Мужчины все чаще используют жесткие фильтры при выборе партнеров в дейтинговых приложениях – от внешности до ценностей. Но, как отмечают эксперты, избыток вариантов заставляет быстрее отсеивать даже потенциально подходящих людей, сообщает Zakon.kz.

Психотерапевт Рене Монди объясняет: быстрые решения в приложениях формируют поверхностные выводы о совместимости, что снижает шанс на реальные отношения, пишет Huffpost.

Что отталкивает

Разные ценности

Для многих ключевым фактором становятся взгляды – особенно политические. Несовпадение быстро проявляется в общении и усложняет развитие отношений.

Неуважение и ненадежность

Перенос свидания в последний момент, опоздания без извинений – повод сразу прекратить общение.

Односторонний диалог

Отсутствие инициативы и сухие ответы воспринимаются как незаинтересованность. По словам пользователей, часто это сигнал, что человеку нужно внимание, а не отношения.

Слишком много, слишком рано

Навязчивое общение до встречи, разговоры о браке или бывших на первом свидании, отсутствие "химии" – частые причины отказа от продолжения.

Для многих такие критерии – не придирки, а вопрос самоуважения и личных границ.

Ошибка, которую совершают

Главная проблема – формировать требования, отталкиваясь от прошлых неудачных отношений. По словам Монди, такие "реактивные" критерии ограничивают развитие.

Она советует определить свои ожидания через рефлексию:

"В партнере мне важно чувствовать…"

"Я не хочу снова испытывать…"

Это помогает понять реальные ценности, а не просто избегать прошлых ошибок.

Почему стоит быть гибче

Жесткие фильтры не всегда работают. Иногда люди отказываются от потенциально хороших партнеров из-за формальных критериев – например, уровня образования или дохода.

Монди приводит пример: клиент считал диплом обязательным условием, но изменил мнение, когда встретил женщину без высшего образования, которая оказалась эмоционально зрелой и поддерживающей.

Вместо "подходит ли человек под мои фильтры?" эксперт предлагает задавать другой:

"Какие отношения я хочу построить?"

Такой подход делает знакомства менее утомительными и более осмысленными, отмечает эксперт.

