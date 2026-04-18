Психологи выяснили, какое неприятное открытие, заставляющее переосмыслить жизнь, люди делают в старости

Дружеские отношения, которые длятся всю жизнь – один из столпов, на котором стоит психологическая стабильность большинства людей. Среди трагических проявлений старости – постепенная потеря друзей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет EcoNews, часто это происходит не только по естественным причинам.

Для многих людей в пожилом возрасте неприятным открытием становится то, что те, кого ты чуть ли не с детства считал близкими друзьями, исчезают, как только ты сам перестаешь им писать и звонить.

Так называемое "тихое угасание" дружбы с возрастом ощущается сильнее, ведь исчезают привычные социальные рамки – школа, работа, ежедневные контакты. В результате человек может столкнуться с одиночеством, и с осознанием, что некоторые отношения никогда не были взаимными.

По данным ученых, около 24% американцев в возрасте от 65 лет социально изолированы, а 43% людей старше 60 лет испытывают одиночество. Часто нет ни конфликта, ни финального разговора – связь просто исчезает. В таких случаях, говорят ученые, особенно сложно даже объяснить другим, что произошло.

Ученые также обращаются к так называемой теории справедливого обмена. Она объясняет, что люди чувствуют себя лучше в отношениях, где вклад равен . В дружбе это проявляется так: поздравить с днем рождения, поддержать в какой-либо ситуации, предложить встречу. Если все это делает только один человек, связь напоминает работу, а не близость.

Исследование Массачусетского технологического института показало, что лишь примерно половина дружеских связей является взаимной.

