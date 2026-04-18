#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
469.52
553.75
6.15
Наука и технологии

Психологи выяснили, какое неприятное открытие, заставляющее переосмыслить жизнь, люди делают в старости

Старик, дедушка, природа, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 06:59 Фото: freepik
Дружеские отношения, которые длятся всю жизнь – один из столпов, на котором стоит психологическая стабильность большинства людей. Среди трагических проявлений старости – постепенная потеря друзей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет EcoNews, часто это происходит не только по естественным причинам.

Для многих людей в пожилом возрасте неприятным открытием становится то, что те, кого ты чуть ли не с детства считал близкими друзьями, исчезают, как только ты сам перестаешь им писать и звонить.

Так называемое "тихое угасание" дружбы с возрастом ощущается сильнее, ведь исчезают привычные социальные рамки – школа, работа, ежедневные контакты. В результате человек может столкнуться с одиночеством, и с осознанием, что некоторые отношения никогда не были взаимными.

По данным ученых, около 24% американцев в возрасте от 65 лет социально изолированы, а 43% людей старше 60 лет испытывают одиночество. Часто нет ни конфликта, ни финального разговора – связь просто исчезает. В таких случаях, говорят ученые, особенно сложно даже объяснить другим, что произошло.

Ученые также обращаются к так называемой теории справедливого обмена. Она объясняет, что люди чувствуют себя лучше в отношениях, где вклад равен. В дружбе это проявляется так: поздравить с днем рождения, поддержать в какой-либо ситуации, предложить встречу. Если все это делает только один человек, связь напоминает работу, а не близость.

Исследование Массачусетского технологического института показало, что лишь примерно половина дружеских связей является взаимной.

Ранее ученые выяснили, что снится людям перед смертью, выяснили исследователи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые выяснили, какие люди добрее
21:27, 15 апреля 2025
Ученые выяснили, какие люди добрее
Ученые выяснили, почему люди "сбросили шерсть" в ходе эволюции
08:55, 18 января 2026
Ученые выяснили, почему люди "сбросили шерсть" в ходе эволюции
Выяснилось, какие пары наиболее счастливы в отношениях
02:59, 22 августа 2025
Выяснилось, какие пары наиболее счастливы в отношениях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Клуб казахстанского вратаря одержал победу в матче АХЛ
07:27, Сегодня
Клуб казахстанского вратаря одержал победу в матче АХЛ
Мирра Андреева рассказала, за счёт чего победила Игу Швёнтек
06:55, Сегодня
Мирра Андреева рассказала, за счёт чего победила Игу Швёнтек
Стали известны все полуфинальные пары Кубка Гагарина
06:48, Сегодня
Стали известны все полуфинальные пары Кубка Гагарина
Швёнтек прокомментировала поражение от Андреевой в четвертьфинале турнира в Штутгарте
05:59, Сегодня
Швёнтек прокомментировала поражение от Андреевой в четвертьфинале турнира в Штутгарте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: