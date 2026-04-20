Названа специя, способная ухудшать память

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что избыточное потребление соли может негативно сказываться на памяти, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал эндокринолога. По словам врача, речь идет не о редких случаях, а о систематическом превышении нормы. Павлова отметила, что особенно выраженный эффект наблюдается у мужчин.

В качестве аргумента она привела исследование, показавшее связь между высоким потреблением натрия и ускоренным ухудшением когнитивных функций.

Как уточняется, ученые на протяжении шести лет наблюдали за 1208 добровольцами старше 50 лет, оценивая влияние натрия на их память. В результате выяснилось, что у мужчин, регулярно употреблявших около 3,3 грамма натрия в день (что соответствует примерно восьми граммам соли), эпизодическая память ухудшалась быстрее, чем у тех, кто придерживался умеренного потребления.

При этом у женщин аналогичной зависимости выявлено не было.

"Также у мужчин с высоким потреблением соли чаще было повышенное давление. А это уже известный фактор риска для мозга", – добавила врач.

Ранее мы сообщали, что может быть при недостатке белка в организме.