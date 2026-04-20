Советы

Названа специя, способная ухудшать память

специи, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 19:08 Фото: freepik
Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что избыточное потребление соли может негативно сказываться на памяти, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал эндокринолога. По словам врача, речь идет не о редких случаях, а о систематическом превышении нормы. Павлова отметила, что особенно выраженный эффект наблюдается у мужчин.

В качестве аргумента она привела исследование, показавшее связь между высоким потреблением натрия и ускоренным ухудшением когнитивных функций.

Как уточняется, ученые на протяжении шести лет наблюдали за 1208 добровольцами старше 50 лет, оценивая влияние натрия на их память. В результате выяснилось, что у мужчин, регулярно употреблявших около 3,3 грамма натрия в день (что соответствует примерно восьми граммам соли), эпизодическая память ухудшалась быстрее, чем у тех, кто придерживался умеренного потребления.

При этом у женщин аналогичной зависимости выявлено не было.

"Также у мужчин с высоким потреблением соли чаще было повышенное давление. А это уже известный фактор риска для мозга", – добавила врач.

Ранее мы сообщали, что может быть при недостатке белка в организме.

Асель Аукешева
Асель Аукешева
Врач назвала привычку, повышающую уровень IQ у детей
01:17, 14 декабря 2024
Врач назвала привычку, повышающую уровень IQ у детей
Врачи нашли еще одного виновника ожирения
06:00, 29 июля 2023
Врачи нашли еще одного виновника ожирения
Названа скрытая опасность интервального голодания
12:48, 07 июня 2025
Названа скрытая опасность интервального голодания
Последние
Популярные
Читайте также
"Кайрат" опубликовал изменённое расписание матчей
19:09, Сегодня
"Кайрат" опубликовал изменённое расписание матчей
Red Bull Four 2 Score в Казахстане: 6 городов, сотни команд и одна путёвка на мировой финал в Торонто
18:51, Сегодня
Red Bull Four 2 Score в Казахстане: 6 городов, сотни команд и одна путёвка на мировой финал в Торонто
Американская лига вольной борьбы хочет подписать олимпийского чемпиона из России
18:41, Сегодня
Американская лига вольной борьбы хочет подписать олимпийского чемпиона из России
Американский боец UFC заявил о желании провести схватку с Чимаевым
18:11, Сегодня
Американский боец UFC заявил о желании провести схватку с Чимаевым
