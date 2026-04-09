Недостаток белка: проблема, о которой не говорят

Белок долгое время воспринимался как топливо для мышц, что-то из мира протеиновых коктейлей и фитнес-клубов. Но в реальности его значение гораздо шире. Чем грозит его отсутствие в организме и какие последствия могут быть, разбирался Zakon.kz.

Белок – это не привилегия мира фитоняшек с идеальным прессом и шейкерами в руках, а базовая необходимость для любого организма. Он нужен не только тем, кто считает повторы в зале и фотографирует овсянку и семена чиа на завтрак, но и всем, кто просто живет, работает, устает и хочет нормально себя чувствовать.

Влияние белка на организм

Если говорить просто, белок – это строительный материал. Из него состоят не только мышцы, но и кожа, волосы, ногти, ферменты, гормоны и клетки иммунной системы. То есть, когда в рационе его недостаточно, страдает не одна конкретная функция, а сразу несколько систем. Мы поговорили с врачом-кардиологом высшей категории Лейлой Оспановой, которая рассказала нам, насколько важен белок в организме.

"Белок играет в организме человека ключевую роль. Его дефицит может приводить к тяжелым последствиям – это особенно наглядно видно на примере людей, переживших голод, например, во время Великой Отечественной войны или в концлагерях. При выраженной нехватке белка у человека наблюдаются слабость, значительная потеря веса, отеки, особенно на ногах, ослабление сердечной мышцы и нарушения работы внутренних органов. В тяжелых случаях это может приводить к развитию полиорганной недостаточности – состояния, представляющего серьезную угрозу для жизни", – поясняет врач Лейла Оспанова.

При этом белок играет важную роль в поддержании стабильного уровня энергии. В отличие от быстрых углеводов, которые дают резкий подъем, а затем такой же спад, белковая пища обеспечивает более длительное чувство сытости и помогает избежать скачков сахара в крови. Именно поэтому завтрак, состоящий только из сладкой выпечки и кофе, часто приводит к усталости уже через пару часов. Какой должна быть норма белка в организме человека, рассказала нам врач-терапевт, сертифицированный диетолог, магистр медицинских наук в области питания человека Алмагуль Ержекенова.

"Базовая рекомендация для взрослого человека без интенсивных нагрузок – около 0,8 г белка на килограмм массы тела в сутки. Однако на практике чаще ориентируются на 1,0-1,2 г/кг: с возрастом белок усваивается хуже, у многих есть скрытый дефицит, а такой уровень лучше поддерживает мышечную массу и обмен веществ. При этом потребность всегда индивидуальна, она зависит от возраста, уровня физической активности, состояния здоровья и состава тела. И важно помнить, что белок должен поступать регулярно, а не "догоняться" один раз в день", – поясняет диетолог.

Оптимальная стратегия – равномерное распределение: Завтрак: 20-30 г

⁠Обед: 25-35 г

Ужин: 20-30 г

"Это важно потому, что для запуска синтеза мышечного белка организму нужен определенный порог аминокислот, а сам белок не умеет запасаться так же, как жиры или углеводы. Принцип в итоге прост, в каждом приеме пищи должен быть источник белка". Алмагуль Ержекенова

Не менее важен белок и для тех, кто не стремится похудеть, но хочет поддерживать комфортный вес. Он усиливает чувство насыщения, требует больше энергии на переваривание и помогает сохранять мышечную массу. Последнее особенно важно, потому что именно мышцы во многом определяют общий уровень метаболизма.

"Мягко увеличить потребление белка можно без жестких диет. Достаточно добавить его в завтрак: яйца, йогурт, творог, также стоить усилить привычные блюда, например, к каше добавить йогурт или семена, к салату – курицу, рыбу или бобовые", – поясняет диетолог Алмагуль Ержекенова.

Главное правило: "нет белка – это не полноценный прием пищи".

Дефицит белка и последствия

"Хронический дефицит белка в рационе по-разному проявляется в зависимости от возраста. У детей это может приводить к недостатку веса, а также задержке физического и умственного развития. У взрослых – это к повышенному риску заболеваний, включая проблемы с сердцем и почками, а также анемию. У пожилых людей дефицит белка особенно опасен, он может способствовать развитию полиорганной недостаточности и усугублять нарушения работы жизненно важных систем, в том числе сердечно-сосудистой и почечной", – поясняет врач высшей категории Лейла Оспанова.

Даже небольшое увеличение белка на 15-20 г в день помогает снизить переедание, улучшить контроль веса и стабилизировать уровень глюкозы.

"В первую очередь дефицит белка влияет на обмен веществ и уровень энергии. Человек становится апатичным, слабым, менее подвижным. Существенно снижается иммунитет, из-за чего организм хуже справляется с инфекциями, и даже обычные заболевания могут протекать значительно тяжелее. Также пагубно это влияет на репродуктивную систему и менструальный цикл", – говорит врач.

Есть и менее очевидная, но не менее значимая сторона – это влияние белка на внешний вид. Коллаген и кератин, отвечающие за состояние кожи, волос и ногтей, представляют собой белковые структуры. При недостатке белка даже самый дорогой уход не сможет компенсировать внутренний дефицит. Ломкость ногтей, тусклые волосы, сухость кожи – все это может быть не только косметической проблемой, но и сигналом о несбалансированном питании. А если есть сомнения касательно белка, стоит сдать анализы.

"Оценить белковый статус помогают анализы. В первую очередь это альбумин и общий белок, а также креатинин и мочевина. По этим показателям можно понять, в чем причина нарушений. Иногда дело не в недостаточном питании. Человек может не голодать, но из-за проблем с кишечником белок плохо усваивается или теряется организмом", – резюмирует врач высшей категории Лейла Рахмановна.

В итоге белок – это совсем не мода, навязанная нам фитнес-тренерами, он на самом деле фундамент, на котором держится наш организм. Можно сколько угодно оптимизировать режим, покупать витамины и искать волшебные привычки, но если в рационе системно не хватает белка, то организм рано или поздно это покажет. Хорошая новость в том, что это не требует героизма. Не нужно менять жизнь с понедельника, достаточно начать с тарелки. Иногда именно такие простые вещи и дают самый заметный эффект.