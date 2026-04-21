Деньги и любовь "свалятся сами": кому предсказан успех в 2026 году
По мнению эксперта, до конца года их ждут "большие деньги, буквально падающие в руки, и личная жизнь, о которой они только мечтали".
Рыбы
После нескольких лет серьезных внутренних изменений, по словам Фарр, жизнь Рыб заметно улучшается. Вторую половину 2026 года астролог называет "периодом реванша", поясняя, что "ваша месть – это эмоциональная отстраненность, и она сильнее любых слов". С уходом Сатурна, который отвечает за ограничения, ожидается мощный энергетический подъем. Рыбы смогут отпустить людей, которые их ранили, и выйти на новый уровень успеха, превзойдя собственные ожидания.
Близнецы
Для Близнецов последние три года были изнурительными: застой, сложности и разочарования. Однако за это время они поняли, что "не все заслуживают доступа к их идеям и внутреннему миру". Теперь жизнь начинает улучшаться благодаря выстроенным границам.
"Вы изменили свои стандарты, энергию и способ общения – и это видно. Вам больше не нужно ничего доказывать", – отметила астролог.
Стрелец
С 2023 года у Стрельцов могло ощущаться, будто привычная основа рушится. По словам Фарр, многие потеряли людей, которых считали близкими – будь то семья или друзья. Однако теперь наступает период возвращения к жизни "по собственным правилам". Стрельцов ждут выход из застоя, рост и долгожданное ощущение изобилия, к которому они так долго шли.
Дева
В последние два года Девы отдавали слишком много сил другим людям и могли чувствовать эмоциональное выгорание. Теперь же, по словам астролога, они получат "в десятикратном размере все, что отдавали окружающим".
"Те, кто вас недооценивал, будут наблюдать, как вы процветаете без них", – отмечает Фарр.
Особые перемены ожидаются в личной жизни и отношениях.
Прогноз подготовлен сайтом YourTango.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
