Советы

Постоянно на связи: почему мессенджеры усиливают стресс

, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 10:51
Даже без соцсетей смартфоны незаметно усиливают стресс и перегружают психику – к такому выводу приходит профессор Деви Шридхар из Эдинбургского университета, сообщает Zakon.kz.

По ее наблюдениям, за последние 20 лет формат общения резко изменился. Если раньше студенты обсуждали вопросы лично, то теперь общение перешло в постоянную переписку – по почте и в мессенджерах. Ответов ждут почти сразу, из-за чего стирается граница между работой и личным временем, пишет The Guardian.

Каждое уведомление провоцирует стресс еще до прочтения сообщения. Причина – несоответствие между эволюцией человека и цифровой средой. Мозг формировался для общения в небольших группах и с живым контактом, где важны интонация, мимика и жесты. В текстовых сообщениях этих сигналов нет, что повышает риск недопонимания и усиливает напряжение.

Исследования показывают: в дни с большим количеством переписки люди чаще испытывают стресс и негативные эмоции, тогда как личное общение связано с более позитивным состоянием.

Дополнительное давление создают функции вроде отметок о прочтении и статуса "онлайн". Отсутствие ответа мозг может воспринимать как социальное отвержение – активируются те же зоны, что и при физической боли. Даже короткие задержки вызывают ощущение "микроотвержения", особенно у людей с низкой самооценкой.

С другой стороны, пользователи сами чувствуют обязанность отвечать быстро, чтобы не выглядеть грубыми. Это формирует постоянную включенность в коммуникацию.

В результате мозг перегружается: каждое уведомление требует решения – ответить сейчас, позже или проигнорировать. Повторяясь десятки раз в день, это приводит к когнитивной усталости и эмоциональному истощению.

Несмотря на рост цифрового общения, уровень одиночества и выгорания в мире увеличивается. По мнению исследователей, нервная система человека не адаптирована к постоянному потоку уведомлений и ожиданию мгновенной реакции.

Ранее эксперт назвал простой способ снизить тревогу без лекарств.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
