Постоянно на связи: почему мессенджеры усиливают стресс
По ее наблюдениям, за последние 20 лет формат общения резко изменился. Если раньше студенты обсуждали вопросы лично, то теперь общение перешло в постоянную переписку – по почте и в мессенджерах. Ответов ждут почти сразу, из-за чего стирается граница между работой и личным временем, пишет The Guardian.
Каждое уведомление провоцирует стресс еще до прочтения сообщения. Причина – несоответствие между эволюцией человека и цифровой средой. Мозг формировался для общения в небольших группах и с живым контактом, где важны интонация, мимика и жесты. В текстовых сообщениях этих сигналов нет, что повышает риск недопонимания и усиливает напряжение.
Исследования показывают: в дни с большим количеством переписки люди чаще испытывают стресс и негативные эмоции, тогда как личное общение связано с более позитивным состоянием.
Дополнительное давление создают функции вроде отметок о прочтении и статуса "онлайн". Отсутствие ответа мозг может воспринимать как социальное отвержение – активируются те же зоны, что и при физической боли. Даже короткие задержки вызывают ощущение "микроотвержения", особенно у людей с низкой самооценкой.
С другой стороны, пользователи сами чувствуют обязанность отвечать быстро, чтобы не выглядеть грубыми. Это формирует постоянную включенность в коммуникацию.
В результате мозг перегружается: каждое уведомление требует решения – ответить сейчас, позже или проигнорировать. Повторяясь десятки раз в день, это приводит к когнитивной усталости и эмоциональному истощению.
Несмотря на рост цифрового общения, уровень одиночества и выгорания в мире увеличивается. По мнению исследователей, нервная система человека не адаптирована к постоянному потоку уведомлений и ожиданию мгновенной реакции.
Ранее эксперт назвал простой способ снизить тревогу без лекарств.