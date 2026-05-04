Василиса Володина рассказала, кому Юпитер принесет удачу и новые возможности

Известный российский астролог Василиса Володина 4 мая 2026 года рассказала, кому повезет в ближайший месяц, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, новый месяц пришел не с пустыми руками, а "притащил возможности, шансы и немного удачи".

"Юпитер сейчас движется быстро и щедро раздает "бонусы" направо-налево – под его лучи попадает больше людей, чем обычно. Многим везет", – заявила Володина в своем Telegram-канале.

Например, как уточнила астролог, повезет тем, кто родился в такие даты любого года:

10-16 марта;

10-16 мая;

12-17 июля;

12-18 сентября;

12-17 ноября.

"У них Юпитер целует Солнце в натальной карте – и дарит уверенность в себе, вдохновение и чувство собственной значимости для мира. Им захочется заявить о себе, замахнуться на что-то важное и показать всем "я вообще-то могу"! – подчеркнула Василиса.

