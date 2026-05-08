Сколько лет жизни "крадет" курение – оценка эксперта

Главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о влиянии курения на продолжительность жизни. По его словам, никотин и токсичные вещества в табачном дыме ускоряют старение организма и значительно сокращают срок жизни человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Радио 1" со ссылкой на эксперта, содержащиеся в дыме свободные радикалы повреждают клетки кожи и нарушают выработку коллагена и эластина. Из-за этого признаки старения у курильщиков могут проявляться на 10-20 лет раньше, чем у людей, не употребляющих табак.

По данным Холдина, курение связано как минимум с 25 заболеваниями и в среднем уменьшает продолжительность жизни на 7-12 лет. Среди наиболее серьезных рисков – рак легких, инсульт, инфаркт, а также онкологические заболевания полости рта, горла и пищевода.

При этом специалист подчеркнул, что отказ от курения положительно влияет на здоровье в любом возрасте и способен существенно снизить риски развития тяжелых заболеваний.

