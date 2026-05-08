#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
461.26
542.58
6.18
Советы

Сколько лет жизни "крадет" курение – оценка эксперта

Нарколог рассказал, как курение влияет на долголетие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 19:55 Фото: pixabay
Главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о влиянии курения на продолжительность жизни. По его словам, никотин и токсичные вещества в табачном дыме ускоряют старение организма и значительно сокращают срок жизни человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Радио 1" со ссылкой на эксперта, содержащиеся в дыме свободные радикалы повреждают клетки кожи и нарушают выработку коллагена и эластина. Из-за этого признаки старения у курильщиков могут проявляться на 10-20 лет раньше, чем у людей, не употребляющих табак.

По данным Холдина, курение связано как минимум с 25 заболеваниями и в среднем уменьшает продолжительность жизни на 7-12 лет. Среди наиболее серьезных рисков – рак легких, инсульт, инфаркт, а также онкологические заболевания полости рта, горла и пищевода.

При этом специалист подчеркнул, что отказ от курения положительно влияет на здоровье в любом возрасте и способен существенно снизить риски развития тяжелых заболеваний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали меньше пить спиртного.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
врач
18:27, 30 ноября 2023
Как убивает табачный дым и можно ли снизить вред?
Молодежь, пожилые люди, профили, лица
08:55, 13 февраля 2026
Ученые назвали самое тяжелое десятилетие в жизни человека
Назван овощ, снижающий уровень холестерина
14:06, 31 октября 2024
Назван овощ, снижающий уровень холестерина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
03:28, 09 мая 2026
Появился видеообзор стартовой победы Рыбакиной в Риме
сборная Украины
02:43, 09 мая 2026
Украина вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Григорий Ломакин
02:25, 09 мая 2026
Казахстанский теннисист не смог пробиться в полуфинал турнира в Пакистане
Мэнни Пакьяо
01:39, 09 мая 2026
Названа новая дата реванша Мейвезер – Пакьяо
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: