Что носить в 2026 году: главные тренды среди кроссовок

Модные эксперты назвали главные тренды кроссовок 2026 года. По их мнению, в новом сезоне дизайнеры делают ставку на минимализм, комфорт и необычные детали, превращая спортивную обувь в один из ключевых элементов образа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vogue, одним из главных трендов станут атласные кроссовки, вдохновленные эстетикой балета. Гибридные модели, сочетающие мягкий сатиновый верх и удобную спортивную подошву, уже появились в коллекциях ведущих брендов.

Также в моду возвращается скейтерский стиль. Актуальными вновь становятся свободные джинсы, объемные футболки и классические кеды Vans и Converse. Одновременно дизайнеры предлагают отказаться от массивных dad shoes в пользу slim-моделей с тонкой плоской подошвой.

Популярность продолжают набирать и высокие кроссовки в боксерском стиле. Среди главных цветовых трендов – насыщенные оттенки синего, а также золотые детали, которые, по мнению стилистов, добавят обуви яркости и сделают образ более выразительным.

