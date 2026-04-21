Какие купальники будут носить в 2026 году: что станет хитом сезона

В 2026 году дизайнеры и модные бренды сделали ставку на эстетику 1990-х годов, переосмысляя культовые пляжные образы прошлого.

Как пишет Vogue, в тренде – бикини с логотипами в духе Chanel 90-х, ультраоткрытые модели, популяризированные поп-культурой, а также лаконичные минималистичные купальники. Отдельное внимание уделяется красному цвету, который станет одним из ключевых оттенков сезона и отсылает к стилю "спасателей Малибу".

Также возвращается минимализм с однотонными моделями в черных и серых тонах, вдохновленный эстетикой 90-х. Такие купальники подчеркивают сдержанную элегантность и отказ от излишней декоративности.

Среди актуальных моделей сохраняет популярность танкини – гибридный вариант с более закрытым верхом и классическим низом. Интерес к нему остается высоким благодаря универсальности и удобству.

Таким образом, летний сезон 2026 года пройдет под знаком ностальгии по 90-м с акцентом на простые, узнаваемые и переосмысленные силуэты.

