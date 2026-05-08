Алые ковры степи: где увидеть цветение маков в Казахстане

Весна в Казахстане окрашивает степи в алый цвет: на юге страны зацветают тысячи маков. Вдоль трасс и на холмах пылают моря из цветущих маков, которые можно наблюдать лишь несколько недель. Zakon.kz выяснил, какие именно растения скрываются под названием "маки" и где их можно наблюдать.

Весна раскрасила предгорья и степи в красные цвета

В конце апреля – начале мая на юге Казахстана – в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях – можно увидеть редкое и впечатляющее природное явление: цветение маков. На несколько недель степи и поля превращаются в алые ковры, которые тянутся вдоль междугородних трасс и уходят за горизонт.

Встретить цветущие маки можно и в предгорьях Алматы, и на просторах области – на полях, холмах и открытых степных участках. Это зрелище привлекает не только туристов, но и самих жителей страны, которые каждый год стараются успеть застать короткий сезон цветения.

Какие "маки" растут в Казахстане

Как рассказал заведующий лабораторией интродукции цветочно-декоративных растений открытого грунта Института ботаники и фитоинтродукции Ескендир Сатеков, под привычным названием "маки" в Казахстане чаще всего скрываются сразу три разных растения: мак павлиний, рёмерия отогнутая и мачок изящный.

Эти виды различаются по форме плодов и особенностям окраски лепестков.

Мак павлиний (Papaver pavoninum) – классический представитель маков с короткой и округлой коробочкой, напоминающей "бочонок". Его главное отличие – яркое черное пятно у основания лепестков, часто обведенное красной или белой каймой. Благодаря этому цветок напоминает "глаз" на павлиньем пере.

Рёмерия отогнутая (Roemeria refracta) легко узнается по плодам: вместо привычной "головки" у нее формируются длинные тонкие стручки длиной до 10 сантиметров. После цветения они изящно отгибаются вниз. У основания лепестков также присутствует черное пятно, иногда с белым контуром.

Мачок изящный (Glaucium elegans) тоже образует длинные стручковидные плоды, однако, в отличие от рёмерии, они покрыты жесткими щетинками или бугорками. Лепестки у этого вида часто имеют оранжевый оттенок, а пятно у основания может быть менее выраженным или отдавать фиолетовым.

Можно ли вырастить маки самостоятельно

По словам специалиста, многие растения семейства маковых, включая мак и рёмерию, содержат алкалоиды, поэтому пробовать их на вкус не стоит.

Все перечисленные растения являются однолетними: они дают большое количество семян, после чего завершают вегетацию и отмирают. Однако при желании их можно вырастить самостоятельно – на приусадебном участке или во дворе.

Для этого достаточно собрать зрелые семена и рассеять их по поверхности почвы. Уже на следующий год растения могут порадовать новым цветением.

При этом ботаник отмечает, что маки, рёмерия и мачок не всегда появляются в одних и тех же местах. Это связано с особенностями распространения семян, количеством осадков и состоянием почвы.

Легенды и символика алых цветов

С цветением маков связано множество преданий и культурных символов.

Согласно казахской степной легенде, алые маки массово зацветают в тех местах, где когда-то пролилась кровь воинов. Весной степь, омытая кровью сражений, покрывается красным ковром, словно напоминая о подвигах предков.

В славянской традиции мак считался мощным оберегом от нечистой силы. Считалось, что ведьма не сможет пройти мимо, пока не пересчитает все маковые зерна.

В более современной истории мак стал международным символом памяти. После Первой мировой войны красные маки зацвели на изрытых снарядами полях Европы, и с тех пор стали символом памяти о погибших солдатах – так называемые "маки Фландрии".

Что означает мак в культуре и геральдике

В официальной геральдике мак встречается нечасто, так как традиционно не относится к классическим символам вроде розы, лилии или лавра. Однако если он появляется на гербах, то несет вполне конкретные значения.

Прежде всего, это память и скорбь – красный мак символизирует погибших в войнах и жертв военных конфликтов.

Кроме того, из-за снотворных свойств растение ассоциируется с покоем, сном и тишиной, а в более древних представлениях – с миром мертвых.

Также мак считается символом плодородия и изобилия благодаря большому количеству семян в одной коробочке. А в ряде случаев он связан с медициной и фармацией как источник лекарственных веществ.