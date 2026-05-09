Кашель после простуды может скрывать опасную болезнь

Кандидат медицинских наук и директор клинической цитологии лаборатории Дмитрий Буланов рассказал о том, что затяжной кашель после простуды, свистящее дыхание на холоде, приступы кашля по ночам и чувство сдавленности в груди могут быть признаками бронхиальной астмы, а не последствием ОРВИ.

Эксперт рассказал "Ленте.ру", что астма часто маскируется под повторяющиеся бронхиты или длительный кашель после болезни. Люди нередко жалуются на одышку при физической нагрузке, смехе, быстрой ходьбе или подъеме по лестнице, однако не воспринимают эти симптомы как отдельное заболевание и продолжают лечить "остаточные явления" простуды.

Врач отметил, что для бронхиальной астмы характерны кашель, свистящее дыхание, нехватка воздуха и чувство стеснения в груди. Симптомы могут усиливаться ночью, ранним утром, после контакта с аллергенами, холодным воздухом, дымом, пылью или во время вирусных инфекций. При этом существует и кашлевой вариант астмы, когда главным проявлением болезни становится хронический кашель.

Буланов подчеркнул, что временное облегчение после использования ингалятора не означает исчезновения проблемы. Препарат снимает спазм и облегчает дыхание, но не устраняет хроническое воспаление бронхов. Без полноценного обследования и лечения заболевание может долго оставаться

неконтролируемым и приводить к тяжелым обострениям.

