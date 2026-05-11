Ученые выяснили, что влияет на продолжительность жизни человека

Специалисты пришли к выводу, что долгая жизнь человека и некоторых животных может быть связана с длительной зависимостью потомства от материнской заботы, сообщает Zakon.kz.

Ученые изучили приматов, слонов, китов и гиен – виды, которые отличаются большой продолжительностью жизни. Общей чертой для них оказалось то, что детеныши долгое время нуждаются в уходе матери. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"С помощью математических моделей было установлено, что выживание потомства напрямую зависит от матери, эволюция может способствовать более долгой жизни самок. Именно тесная связь между матерью и ребенком может объяснять, почему люди живут дольше многих других млекопитающих", – сказал руководитель исследования Мэттью Зиппл.

Авторы работы также отмечают, что ранняя смерть матери способна негативно влиять не только на детей, но и на последующие поколения, снижая их способность заботиться о собственном потомстве.

