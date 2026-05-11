Ученые рассказали, почему важно просыпаться в одно и то же время

Фото: pexels

Специалисты изучили данные 59 исследований, в которых сон участников отслеживался с помощью трекеров и других методов наблюдения. Анализ показал, что люди с постоянным графиком подъема реже сталкиваются с депрессией, сердечно-сосудистыми и метаболическими нарушениями, сообщает Zakon.kz.

По словам исследователей, регулярное время пробуждения также помогает поддерживать стабильную работу циркадных ритмов – внутренних биологических часов организма. Результаты исследования были опубликованы в журнале Sleep Medicine Reviews. "Нарушения режима, включая привычку долго спать по выходным после ранних подъемов в будни, могут негативно влиять на обмен веществ, гормональный фон и общее самочувствие", – пишет издание. Ученые также напомнили о так называемом "социальном джетлаге" – состоянии, при котором биологические часы не совпадают с привычным расписанием человека. Ранее его уже связывали с повышенным риском ожирения, гипертонии и психических расстройств. Ранее ученые выяснили, что снится людям перед смертью.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: