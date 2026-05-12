Три знака зодиака окажутся на седьмом небе от счастья совсем скоро

С середины мая 2026 года три знака зодиака испытают огромное счастье. Космическая энергия позволит им почувствовать надежду и радость, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, настало время, чтобы повеселиться и отпустить все, что вас угнетало.

Лев

Энергия Юпитера превращает вас в суперзвезду, которой вы себя считаете. Вы чувствуете себя свободными от негатива, который тянет всех остальных вниз. На самом деле вы категорически отказываетесь тонуть вместе с кораблем. Вы видите впереди только добро и свет и готовы идти к ним изо всех сил.

Весы

Вас ждет много интересного, ведь текущий транзит продлится еще некоторое время. Юпитер перейдет в ретроградное движение только в декабре, так что у вас есть время, чтобы поработать с этой позитивной энергией.

Овен

Теперь вы точно знаете, что все, что вы только что сделали, было правильным решением. Сейчас вы хорошо относитесь к себе, осознавая, что ни с кем не обязаны делиться своей болью или тревогой. Вы даже не обязаны тратить на них свое время. Вы заслуживаете радости и не собираетесь держать эти счастливые чувства при себе.

