Как правильно подобрать летнюю обувь и не навредить ногам

С наступлением жары многие начинают обновлять гардероб и особое внимание уделяют обуви. Летние модели должны быть не только красивыми, но и комфортными. Как выбрать подходящую пару на лето и на что обратить внимание при покупке – в материале Zakon.kz.

Натуральные материалы – главный критерий

Один из самых важных факторов при выборе летней обуви – материал, из которого она изготовлена. Именно от него зависит, насколько комфортно ногам будет в жаркую погоду. Специалисты советуют отдавать предпочтение моделям из натуральной кожи, замши или хлопкового текстиля. Такие материалы обеспечивают нормальную циркуляцию воздуха и позволяют коже "дышать", что особенно важно в летний период.

В обуви из плотной синтетики или каучука стопы быстро перегреваются, из-за чего усиливается потоотделение. Влага внутри обуви создает благоприятную среду для появления мозолей, раздражения кожи и неприятного запаха. Кроме того, постоянное трение и повышенная влажность могут вызывать дискомфорт даже при непродолжительной ходьбе.

"Летом особенно важно, чтобы обувь хорошо вентилировалась. Поэтому открытые сандалии, босоножки или легкие кеды из натуральных тканей считаются наиболее комфортным вариантом для жаркой погоды. Они позволяют ногам меньше уставать и помогают избежать ощущения тяжести к концу дня", – рассказала врач-ортопед Айнур Акимжанкызы.

Фото: pexels

При этом специалисты рекомендуют внимательно смотреть не только на внешний материал, но и на внутреннюю отделку обуви. Даже качественная модель может доставлять неудобства, если внутри используются дешевые синтетические вставки, которые плохо впитывают влагу.

"Немаловажную роль играет и качество стелек. Лучше выбирать модели со съемными или мягкими стельками из материалов, которые хорошо пропускают воздух и быстро высыхают. Это помогает поддерживать комфортный микроклимат внутри обуви даже во время длительных прогулок", – рекомендует Айнур Акимжанкызы.

Еще один важный момент – вес обуви. Слишком тяжелые модели создают дополнительную нагрузку на ноги и могут вызывать усталость. Летняя обувь должна быть максимально легкой, мягкой и удобной для ежедневной носки.

Почему вредна абсолютно плоская подошва

Многие считают, что обувь на тонкой плоской подошве – лучший вариант для лета, особенно в жаркую погоду. Балетки, шлепанцы или сандалии без каблука действительно кажутся легкими и удобными, однако постоянное ношение такой обуви может привести к неприятным последствиям для здоровья стоп и суставов.

При отсутствии даже минимального подъема увеличивается нагрузка на пятку, голеностоп, колени и позвоночник. Стопа не получает необходимой поддержки, из-за чего ноги быстрее устают, а после длительных прогулок могут появляться боль в пояснице, чувство тяжести и дискомфорт при ходьбе.

"Оптимальным вариантом для повседневной летней обуви считается небольшой подъем или каблук высотой 2-3 сантиметра. Такая высота помогает сохранить естественную биомеханику движения, правильно распределяет нагрузку на стопу и снижает давление на суставы и позвоночник".

Кроме того, при выборе обуви важно обращать внимание на наличие амортизации и гибкой подошвы. Она должна хорошо сгибаться при ходьбе, не быть слишком жесткой и обеспечивать комфорт даже при длительном нахождении на ногах. Особенно это актуально для людей, которые много ходят пешком или проводят весь день в движении.

На что обратить внимание в магазине

Перед покупкой обувь обязательно нужно примерять. Делать это лучше вечером, когда ноги немного отекают после дневной активности. Так проще понять, насколько модель будет комфортной в течение дня.

Во время примерки стоит обратить внимание на несколько моментов:

пальцы не должны упираться в носок обуви;

пятка должна быть устойчиво зафиксирована;

обувь не должна сдавливать стопу;

подошва должна легко сгибаться;

швы и внутренние элементы не должны натирать кожу.



Также важно заранее продумать, с чем именно будет сочетаться новая пара. Универсальная и удобная обувь часто оказывается намного практичнее модных, но неудобных моделей.

Стоит помнить, что летняя обувь может стать как удачным завершением образа, так и причиной постоянного дискомфорта. Экономия на качестве или выбор исключительно ради внешнего вида нередко оборачиваются проблемами со здоровьем.