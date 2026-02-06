#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Статьи

Как правильно выбрать летние шины – советы автоэкспертов

замена летней резины, летняя шина, автомобильные шины, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 10:29 Фото: freepik
Если на севере страны водители пока не спешат прощаться с зимней резиной, то на юге автомобилисты уже всерьез задумались о покупке летних шин. Как правильно выбрать покрышки и на что обратить внимание – в материале Zakon.kz.

Жесткая или мягкая?

Один из ключевых параметров летней шины – ее жесткость. Автоэксперты отмечают – чем грубее резина, тем дольше она служит. Такие шины медленнее стираются, спокойно переносят большие пробеги и ежедневную нагрузку.

Неудивительно, что их чаще выбирают те, для кого автомобиль в первую очередь рабочий инструмент: таксисты, курьеры и водители служб доставки. Впрочем, за выносливость приходится платить – жесткая резина обычно шумнее и уступает более мягким моделям в сцеплении с дорогой, особенно на высоких скоростях и в поворотах.

"Слишком жесткая шина, как правило, плохо сцепляется с дорогой в жаркую погоду – управляемость резко падает, а тормозной путь увеличивается. А вот слишком мягкая быстро изнашивается и буквально начинает размазываться на горячем асфальте. Поэтому при выборе автомобильной шины важно найти баланс. Именно шины стандартной мягкости обеспечивают лучший баланс – они тише на скорости и увереннее "держатся за асфальт" в жару, дождь и при резких маневрах", – рассказал автоэксперт Роман Масленников.

Фото: pixabay

Рисунок протектора – не главное

Некоторые водители выбирают летние шины по принципу "чтобы красиво". Агрессивный рисунок протектора, выразительные канавки и "спортивный" вид, безусловно, радуют глаз. Однако, по мнению автоэкспертов, эффектный дизайн должен оставаться приятным бонусом, а не главным аргументом при покупке. На безопасность влияет не внешний вид шин, а их способность эффективно работать на мокром покрытии, обеспечивать стабильное сцепление с дорогой и минимизировать риск аквапланирования.

Аквапланирование – это ситуация, когда между шиной и дорожным покрытием образуется водяная пленка, из-за чего колесо теряет контакт с асфальтом. В этот момент автомобиль фактически "плывет" по воде, руль перестает слушаться, а тормозной путь резко увеличивается.

"Я советую выбирать шины согласно европейской маркировки B. Это означает, что такая резина обеспечивает адекватное управление и эффективное торможение в дождливую погоду, лучше держит траекторию на мокром асфальте и снижает риск потери контроля над автомобилем в сложных дорожных условиях", – сказал Роман Масленников.

Фото: pixabay

Особенно важно обращать внимание на маркировку шин, если летом вы часто выбираетесь за город и ваши маршруты не всегда ограничиваются ровным асфальтом. В условиях бездорожья правильно подобранные шины помогают автомобилю сохранять сцепление, устойчивость и управляемость, чтобы поездка не превращалась в испытание ни для машины, ни для нервов водителя.

"Для шоссе подходят шины с маркировкой HT – они тихие и комфортные. Шины с маркировкой AT рассчитаны на смешанные условия, а MT – уже для серьезного бездорожья. В сегментах AT и MT эксперты советуют искать маркировку LT. Такие шины, как правило, имеют более толстый корд, от этого более стойкие к воздействию, но у них есть и обратная сторона медали – они более тяжелые, а это приводит к худшей динамике и увеличению расхода топлива", – отметил Дияс Валихан.

Возраст и эксперименты

Даже если шина выглядит новой, важно обязательно проверить дату ее производства, указанную на боковине. Эксперты рекомендуют выбирать летнюю резину не старше 2024 года, поскольку со временем резиновая смесь неизбежно стареет. Она постепенно теряет эластичность, становится жестче, хуже держит дорогу и увеличивает тормозной путь. Это происходит даже в том случае, если шины хранились на складе в идеальных условиях и ни разу не использовались, поэтому ориентироваться стоит не только на внешний вид, но и на возраст покрышек.

"Экспериментировать с размером шин также не стоит. Желание поставить "чуть побольше" или "чуть пошире" может обернуться проблемами с устойчивостью автомобиля и погрешностью показаний спидометра. Иногда разница может достигать 5-10 км/ч. А это уже риск получить штраф, даже если кажется, что едешь "нормально", – подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что в Казахстане переобуваться в летнюю резину рекомендуется, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво держится выше +5...+7°C, что обычно приходится на конец марта – начало апреля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Как правильно и быстро выбрать зимнюю обувь
18:09, 20 ноября 2025
Как правильно и быстро выбрать зимнюю обувь
Когда нужно менять резину на зимнюю в Казахстане: советы автоэкспертов
11:50, 08 октября 2025
Когда нужно менять резину на зимнюю в Казахстане: советы автоэкспертов
Как выбрать правильные и безопасные подгузники
17:34, 09 августа 2024
Как выбрать правильные и безопасные подгузники
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
15:18, Сегодня
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
15:17, Сегодня
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
15:14, Сегодня
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
14:58, Сегодня
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: