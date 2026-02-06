Как правильно выбрать летние шины – советы автоэкспертов

Если на севере страны водители пока не спешат прощаться с зимней резиной, то на юге автомобилисты уже всерьез задумались о покупке летних шин. Как правильно выбрать покрышки и на что обратить внимание – в материале Zakon.kz.

Жесткая или мягкая?

Один из ключевых параметров летней шины – ее жесткость. Автоэксперты отмечают – чем грубее резина, тем дольше она служит. Такие шины медленнее стираются, спокойно переносят большие пробеги и ежедневную нагрузку.

Неудивительно, что их чаще выбирают те, для кого автомобиль в первую очередь рабочий инструмент: таксисты, курьеры и водители служб доставки. Впрочем, за выносливость приходится платить – жесткая резина обычно шумнее и уступает более мягким моделям в сцеплении с дорогой, особенно на высоких скоростях и в поворотах.

"Слишком жесткая шина, как правило, плохо сцепляется с дорогой в жаркую погоду – управляемость резко падает, а тормозной путь увеличивается. А вот слишком мягкая быстро изнашивается и буквально начинает размазываться на горячем асфальте. Поэтому при выборе автомобильной шины важно найти баланс. Именно шины стандартной мягкости обеспечивают лучший баланс – они тише на скорости и увереннее "держатся за асфальт" в жару, дождь и при резких маневрах", – рассказал автоэксперт Роман Масленников.

Фото: pixabay

Рисунок протектора – не главное

Некоторые водители выбирают летние шины по принципу "чтобы красиво". Агрессивный рисунок протектора, выразительные канавки и "спортивный" вид, безусловно, радуют глаз. Однако, по мнению автоэкспертов, эффектный дизайн должен оставаться приятным бонусом, а не главным аргументом при покупке. На безопасность влияет не внешний вид шин, а их способность эффективно работать на мокром покрытии, обеспечивать стабильное сцепление с дорогой и минимизировать риск аквапланирования.

Аквапланирование – это ситуация, когда между шиной и дорожным покрытием образуется водяная пленка, из-за чего колесо теряет контакт с асфальтом. В этот момент автомобиль фактически "плывет" по воде, руль перестает слушаться, а тормозной путь резко увеличивается.

"Я советую выбирать шины согласно европейской маркировки B. Это означает, что такая резина обеспечивает адекватное управление и эффективное торможение в дождливую погоду, лучше держит траекторию на мокром асфальте и снижает риск потери контроля над автомобилем в сложных дорожных условиях", – сказал Роман Масленников.

Фото: pixabay

Особенно важно обращать внимание на маркировку шин, если летом вы часто выбираетесь за город и ваши маршруты не всегда ограничиваются ровным асфальтом. В условиях бездорожья правильно подобранные шины помогают автомобилю сохранять сцепление, устойчивость и управляемость, чтобы поездка не превращалась в испытание ни для машины, ни для нервов водителя.

"Для шоссе подходят шины с маркировкой HT – они тихие и комфортные. Шины с маркировкой AT рассчитаны на смешанные условия, а MT – уже для серьезного бездорожья. В сегментах AT и MT эксперты советуют искать маркировку LT. Такие шины, как правило, имеют более толстый корд, от этого более стойкие к воздействию, но у них есть и обратная сторона медали – они более тяжелые, а это приводит к худшей динамике и увеличению расхода топлива", – отметил Дияс Валихан.

Возраст и эксперименты

Даже если шина выглядит новой, важно обязательно проверить дату ее производства, указанную на боковине. Эксперты рекомендуют выбирать летнюю резину не старше 2024 года, поскольку со временем резиновая смесь неизбежно стареет. Она постепенно теряет эластичность, становится жестче, хуже держит дорогу и увеличивает тормозной путь. Это происходит даже в том случае, если шины хранились на складе в идеальных условиях и ни разу не использовались, поэтому ориентироваться стоит не только на внешний вид, но и на возраст покрышек.

"Экспериментировать с размером шин также не стоит. Желание поставить "чуть побольше" или "чуть пошире" может обернуться проблемами с устойчивостью автомобиля и погрешностью показаний спидометра. Иногда разница может достигать 5-10 км/ч. А это уже риск получить штраф, даже если кажется, что едешь "нормально", – подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что в Казахстане переобуваться в летнюю резину рекомендуется, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво держится выше +5...+7°C, что обычно приходится на конец марта – начало апреля.