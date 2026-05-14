Новый "бумажный" тренд удивил даже эксперта моды

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов в шутливой форме рассказал о новом вирусном "бумажном" тренде, который помогает модницам необычным способом "обладать" дорогими аксессуарами, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он также показал снимки, на которых девушки позируют с огромными сумками самых дорогих мировых брендов.

"Недавно писал про бумажные украшения-наклейки. Так вот, подъехал новый вирусный "бумажный" тренд! Блогеры печатают гигантские люксовые сумки и делают с ними фото- и видеоконтент. То чувство, когда наконец-то накопил на Birkin", – написал с иронией эксперт.

Hermes Birkin – это культовая модель сумки французского дома моды, ставшая символом роскоши, статуса и высокого инвестиционного потенциала. Сумки изготавливаются вручную, их цена часто превышает 30 тыс. – 50 тыс. долларов, а дефицит создается искусственно, что делает их труднодоступными.

Ранее стилист раскрыл главные цвета года и дал советы по их сочетанию.