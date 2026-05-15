Советы

Почему кошкам лучше отказаться от молока

кот и молоко, улица, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 14:58 Фото: pexels
Ветеринарный врач Татьяна Курышева настоятельно не рекомендует давать молоко взрослым кошкам. По ее словам, оно может вызвать у питомца диарею, спровоцировать набор веса и негативно повлиять на мочевыделительную систему, сообщает Zakon.kz.

Так, одной из причин, почему кошкам нельзя молоко, является непереносимость лактозы.

"Примерно на десятой неделе, когда котенок постепенно проходит период отъема, начинается постепенное уменьшение выработки лактазы – фермента, расщепляющего молочный сахар. А до десятой недели молоко других животных не подходит по физиологическим причинам – оно просто не может обеспечить все необходимые питательные вещества в необходимом балансе".Татьяна Курышева

В продолжении разговора с изданием РИА Новости ветврач подчеркивает, что коровье молоко отличается высоким содержанием лактозы, которая создает слишком большую нагрузку на ферментативную систему котят.

Такая нагрузка может привести к расстройствам желудочно-кишечного тракта, а также вызвать аллергическую реакцию из-за содержащегося в нем молочного белка.

Если котенка отняли от мамы или у нее закончилось молоко, его следует выкармливать специальными смесями, заменяющими кошачье молоко.

"У взрослой кошки с возрастом фермент, расщепляющий молочный сахар, имеется в ограниченном количестве. Когда фермент расходуется, молочный сахар прекращает усваиваться в организме взрослой кошки, вызывая диарею. Давать кошкам молоко не рекомендуется, но его усвояемость у взрослых питомцев индивидуальная", – добавила она.Татьяна Курышева

Специалист также напомнила, что молоко относится к группе калорийных продуктов. При регулярном употреблении молока в рацион добавляются жиры и сахара, это нарушает баланс питательных веществ и может повысить риск набора избыточного веса, а с ним и риск сопутствующих заболеваний.

"Если кошка питается полнорационным кормом, то блюдце молока для нее – это примерно как целая пицца для человека, причем в качестве добавки к обычным ежедневным блюдам", – разъяснила Курышева.

Кроме того, молоко является белковым продуктом, содержащим фосфор и кальций.

Для кошек, питающихся полнорационными кормами, в которых уже имеются все минеральные вещества, избыток фосфора может быть рискованным для мочевыделительной системы.

Мило и жутко: почему кошки по ночам пристально смотрят на спящих хозяев

29 апреля мы рассказывали, что казахстанку оштрафовали после публикации о мучительной смерти котенка.

