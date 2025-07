Почему в доме должен быть кот

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в одной из программ привел интересные данные о кошках. По его словам, владельцам пушистых питомцев весьма везет: так как кошки могут оказывать положительное влияние на их здоровье, сообщает Zakon.kz.

Продолжая специалист подчеркнул, что мурлыканье кошек не только успокаивает, но и способствует ускоренному заживлению ран и стабилизации артериального давления.

В подтверждении своих слов Мясников привел исследования серьезных ученых.

Журналисты издания "Стерлеград" решили проверить озвученные данные и нашли несколько достоверных научных работ.

Ряд исследований установил, что мурлыканье кошек действительно имеет потенциальный терапевтический эффект.

Например, по данным ученых из Северной Каролины, звуки в диапазоне 25-150 Гц, характерные для кошачьего мурлыканья, способствуют регенерации тканей, улучшению плотности костей и даже уменьшению болевого синдрома. Такие частоты используются в физиотерапии и ортопедии, включая лечение переломов и артритов.

Другая работа, опубликованная в Journal of the Acoustical Society of America, также указывает на то, что кошачье мурлыканье может оказывать виброакустическое воздействие, стимулируя выработку серотонина – гормона, отвечающего за хорошее настроение.

Дополнительные наблюдения, проведенные в Корнеллском университете, показали, что владельцы кошек на 30% реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто не держит домашних животных. Ученые связывают это не только с эмоциональной поддержкой, но и с влиянием низкочастотных звуков, которые издают кошки.

