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Советы

Почему в доме должен быть кот

кот, владельцы, польза, врач, хорошее настроение, мурлыканье, звуки, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 12:09 Фото: Zakon.kz
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в одной из программ привел интересные данные о кошках. По его словам, владельцам пушистых питомцев весьма везет: так как кошки могут оказывать положительное влияние на их здоровье, сообщает Zakon.kz.

Продолжая специалист подчеркнул, что мурлыканье кошек не только успокаивает, но и способствует ускоренному заживлению ран и стабилизации артериального давления.

В подтверждении своих слов Мясников привел исследования серьезных ученых.

Журналисты издания "Стерлеград" решили проверить озвученные данные и нашли несколько достоверных научных работ.

Ряд исследований установил, что мурлыканье кошек действительно имеет потенциальный терапевтический эффект.

Например, по данным ученых из Северной Каролины, звуки в диапазоне 25-150 Гц, характерные для кошачьего мурлыканья, способствуют регенерации тканей, улучшению плотности костей и даже уменьшению болевого синдрома. Такие частоты используются в физиотерапии и ортопедии, включая лечение переломов и артритов.

Другая работа, опубликованная в Journal of the Acoustical Society of America, также указывает на то, что кошачье мурлыканье может оказывать виброакустическое воздействие, стимулируя выработку серотонина – гормона, отвечающего за хорошее настроение.

Дополнительные наблюдения, проведенные в Корнеллском университете, показали, что владельцы кошек на 30% реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто не держит домашних животных. Ученые связывают это не только с эмоциональной поддержкой, но и с влиянием низкочастотных звуков, которые издают кошки.

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В степях Казахстана редкий манул стал чаще выходить к камерам

Ранее мы рассказывали о другом научном труде. Тогда ученые изучили более чем 4300 кошек, представляющих 26 пород, чтобы выявить различные черты их характера и поведения. По результатам среди самых умных в тройке лидеров оказались абиссинская, бенгальская и бирманская кошки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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