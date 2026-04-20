События

Казахстанку оштрафовали после публикации о мучительной смерти котенка

лапки, кот, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 09:39 Фото: pexels
Жительница Семея в социальных сетях опубликовала видео, в котором поведала о том, что в ее доме погиб котенок, сообщает Zakon.kz.

Контент казахстанки вызвал волну возмущения и многочисленные вопросы от пользователей Сети.

Так, по словам автора, сначала ее ребенок поместил котенка в морозильную камеру, а затем в стиральную машинку на горячем режиме.

На эту публикацию отреагировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай.

Они уточнили, что видеозапись, в которой сообщалось о гибели котенка в стиральной машине, была размещена 18 апреля 2026 года.

Уже в ходе проверки было установлено, что данный случай произошел по неосторожности.

"По данному факту 19 апреля владелица домашнего питомца привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства РК в сфере ответственного обращения с животными".Пресс-служба ДП области Абай

Ранее мы также рассказывали, что житель Алматы получил крупный штраф за то, что в городском зоопарке на глазах у детей кидал камни в вольер со львом.

С грустью приходится отметить, что бережное отношение к природе и животным оставляет желать лучшего. К примеру, в зоопарке Шымкента ребенок гонял животных по вольеру ради "фото на память".

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
