Казахстанку оштрафовали после публикации о мучительной смерти котенка

Жительница Семея в социальных сетях опубликовала видео, в котором поведала о том, что в ее доме погиб котенок, сообщает Zakon.kz.

Контент казахстанки вызвал волну возмущения и многочисленные вопросы от пользователей Сети.

Так, по словам автора, сначала ее ребенок поместил котенка в морозильную камеру, а затем в стиральную машинку на горячем режиме.

На эту публикацию отреагировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай.

Они уточнили, что видеозапись, в которой сообщалось о гибели котенка в стиральной машине, была размещена 18 апреля 2026 года.

Уже в ходе проверки было установлено, что данный случай произошел по неосторожности.

"По данному факту 19 апреля владелица домашнего питомца привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства РК в сфере ответственного обращения с животными". Пресс-служба ДП области Абай

