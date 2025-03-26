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Советы

Как не навредить домашней кошке

вред кошка дом советы, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 13:43 Фото: pexels
Ветеринарные специалисты напомнили владельцам кошек о важности соблюдения базовых правил содержания домашних питомцев. Ведь забота о кошке предполагает не только хорошее отношение, но и понимание ее физиологических и поведенческих потребностей, сообщает Zakon.kz.

Так, одной из самых распространенных ошибок владельцев является переедание животных из-за постоянного доступа к корму.

Специалисты уточняют, что это может привести к ожирению и развитию хронических заболеваний.

Кормить кошек следует небольшими порциями несколько раз в день. Кроме того, остатки пищи со стола, содержащие специи или избыток соли, не подходят для рациона питомца. Нежелательно также давать кошке молоко, поскольку оно может вызывать пищеварительные расстройства.

Также отмечено, что кошки по своей природе спят значительную часть суток, особенно с возрастом. Постоянное беспокойство или навязчивое внимание со стороны владельцев может вызывать у животного стресс и раздражительность.

При этом нежелание кошки находиться на руках или коленях не свидетельствует об отсутствии привязанности.

Кроме того, ветеринары обратили внимание на вред процедуры удаления когтей. Это вмешательство вызывает серьезные физиологические и психологические последствия, включая потерю равновесия, снижение иммунитета и ослабление мышц.

Еще специалисты предостерегают от стрижки длинношерстных кошек в жаркое время года. Шерсть, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", выполняет функцию терморегуляции и защищает кожу животного от перегрева летом и переохлаждения зимой.

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Фото Анастасия Московчук
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