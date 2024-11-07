Почему дети отыгрывают агрессию среди сверстников

Психолог Лариса Овчаренко рассказала, что занимающиеся травлей своих сверстников дети сами нуждаются в помощи, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она посоветовала родителям агрессивных детей обратить внимание на обстановку в семье, так как злость, как правило, "носят территориальный, защитный характер".

"Если этой агрессии много, если я, как родитель, вижу, что мой ребенок кого-то травит, то я задаю прежде вопрос самому себе, что я делаю не так, что в моей семье происходит, где у меня ребенок это видит? Почему мой ребенок, мой сын или моя дочь отыгрывают агрессию на другом, что с ним происходит? Это же крик о помощи, то есть буллер таким образом кричит о помощи. Он говорит, что мне плохо, я не справляюсь со своей детской жизнью, я не справляюсь со своими эмоциями, я не знаю, как с ними быть, мне самому плохо. Скорее всего, я сам тоже жертва. И поэтому, чтобы не быть ею, я идентифицируюсь с агрессором и передаю эту агрессию дальше", – сказала она.

Эксперт отметила, что зачастую родители сами поощряют или не замечают агрессивное поведение своих детей.

"Мы наблюдаем историю, когда агрессия как паттерн семейного поведения передается от взрослого к ребенку, и родители поощряют эту агрессию либо делают вид, что они ее не замечают. Либо в семейной системе есть паттерн поведения, закрепленный за ребенком, он становится агрессивным, потому что родители несостоятельны. Они не могут своим родительским авторитетом, правильным здоровым авторитетом взрослого человека прекратить некоторое поведение ребенка, понять, почему оно такое, и помочь своему собственному ребенку справляться с этой агрессией, чтобы она не выливалась потом на других, более скромных, более застенчивых детей, одноклассников, школьников, на которых ребенок может выливать свои собственные непрожитые эмоции", – пояснила она.

Между тем, взрослым, оказавшимся свидетелями буллинга чужого ребенка, она порекомендовала обратиться в правоохранительные органы.

"Если взрослый человек идет и видит дерущихся детей, абсолютно точно нельзя оставаться без внимания к этой ситуации. Если подростки дерутся, это просто бывает иногда физически страшно. Как минимум, можно вызывать полицию, но не оставаться равнодушным. Это, конечно, всегда дилемма, но мы будем рекомендовать останавливать эту ситуацию хотя бы голосом, хотя бы сказать, обратить внимание, что я здесь, я вижу. Можно призвать на помощь органы правопорядка", – заключила психолог.

11 сентября сообщалось, что в здании заброшенного детсада в столице нашли тело подростка 2010 года рождения. Информация о смерти несовершеннолетней сначала появилась в чатах в мессенджерах. Позднее ее подтвердили в полиции Астаны. Родные погибшей уверены, что девочку в здание заманили обманным путем.

14 сентября в ДП Астаны заявили, что расследование находится на особом контроле руководства. Тогда в ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, школьница умерла от остановки сердца.

В октябре судебно-медицинская экспертиза установила, что 14-летняя А. отравилась газом.

Позже школьные психологи заявили, что не видели проблем в поведении девочки.

