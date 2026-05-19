Люблю купаться, но не умею плавать: советы для тех, кто боится воды

Наконец-то наступила самая комфортная пора для веселых игр в воде. Нет ничего лучше, чем в жаркий день прыгнуть в бассейн, речку или вовсе в море. Ощутить свежесть, легкость и отдых. Но для полного счастья некоторым мешает страх.

Zakon.kz узнал, каких мер безопасности лучше придерживаться и как научиться плавать.

Шахноза Курбанова – многократный призер и победительница чемпионатов мира, Европы и Азии по подводному плаванию, мастер спорта международного класса. Больше 20 лет работает тренером по плаванию и помогает людям не только научиться держаться на воде, но и полюбить этот вид спорта всей душой.

По ее словам, научиться плавать может практически каждый человек – независимо от возраста. Самое главное – регулярность, терпение и правильный подход.

"Обычно первые базовые навыки появляются уже через несколько занятий, а чтобы чувствовать себя уверенно в воде, достаточно от одного до нескольких месяцев тренировок. Лучше всего заниматься с тренером в бассейне, где созданы безопасные условия и можно спокойно привыкнуть к воде". Шахноза Курбанова

Плавание – не просто спорт, а жизненно важный навык. Ведь еще до рождения человек развивается в водной среде, пояснила собеседница.

"Именно поэтому во многих европейских странах плавание считается обязательным занятием для детей с раннего возраста. Вода окружает нас повсюду: моря, озера, реки, бассейны. И умение плавать – прежде всего вопрос безопасности. Было бы замечательно, если бы плавание включили в школьную программу на государственном уровне как обязательный предмет", – считает Шахноза Курбанова.

Тренер отметила, что очень важно не торопиться. Сначала нужно научиться правильно дышать, расслабляться, держаться на воде и только потом переходить к более сложным элементам. Когда человек перестает бояться воды – он начинает получать настоящее удовольствие от плавания.

Если вы очень хотите купаться, но пока не умеете плавать, главное – не переоценивать свои силы:

В бассейне лучше находиться там, где вы уверенно стоите ногами на дне.

На открытой воде выбирайте только оборудованные пляжи со спасателями и спокойной водой без сильного течения.

Детям и новичкам желательно использовать спасательные жилеты или нарукавники.

Не стоит заплывать далеко даже с надувными кругами – они не гарантируют полной безопасности.

Одежда для купания должна быть легкой и удобной, без тяжелых вещей, которые могут намокнуть и тянуть вниз.

Нельзя заходить в воду в состоянии усталости, после алкоголя или сразу после плотного приема пищи.

На открытой воде лучше купаться с напарником, особенно если он умеет хорошо плавать.

Пловец назвала фатальные ошибки, которые совершают отдыхающие на воде, и это оказались самоуверенность и игнорирование правил безопасности. Люди часто заплывают слишком далеко, прыгают в незнакомых местах, купаются в нетрезвом состоянии или оставляют детей без присмотра. Еще одна распространенная ошибка – резко заходить в холодную воду после сильной жары. Это может вызвать спазм сосудов и привести к трагическим последствиям. Многие также недооценивают течение и погодные условия на открытой воде.

"Расслабленность в воде играет огромную роль. Чем сильнее человек паникует и напрягается, тем быстрее устает и теряет контроль над телом. Вода сама помогает держаться на поверхности, если человек сохраняет спокойствие и правильно дышит. Именно поэтому умение контролировать страх – один из важнейших навыков безопасности на воде. Иногда именно спокойствие помогает человеку спасти себе жизнь даже в самой сложной ситуации". Шахноза Курбанова

Если человек начал тонуть, самое главное – не паниковать, говорит Шахноза Курбанова. Потому что паника забирает силы и мешает нормально дышать.

"Чаще всего люди тонут не из-за самого глотка воды, а именно из-за страха и потери контроля. Нужно постараться перевернуться на спину, удерживать лицо над водой и делать спокойные вдохи. Если есть возможность, нужно медленно двигаться в сторону берега, избегая резких движений. На открытой воде не стоит бороться с течением напрямую – лучше двигаться немного по диагонали. Самое важное – сохранять контроль над дыханием и не тратить силы хаотично. Если рядом есть люди – обязательно зовите на помощь и машите рукой. Это действительно может спасти жизнь". Шахноза Курбанова

Спортсменка рекомендует найти время и обязательно научиться плавать. Даже трех месяцев занятий по три раза в неделю достаточно, чтобы освоить этот навык на всю жизнь. А вместе с этим перед вами откроется целый мир: красивые моря, озера, океаны и невероятные водные просторы, которые вы сможете покорять уверенно и без страха.

"Плавание – уникальный вид спорта, который невозможно полноценно заменить ничем другим. Баскетбол можно заменить волейболом, футбол – гандболом, но плавание заменить невозможно. Это единственный вид спорта, где человек находится в горизонтальном положении, словно отдыхает на воде. Во время плавания вытягивается все тело, выпрямляется позвоночник, улучшается кровообращение, укрепляется вестибулярный аппарат, и плавание даже положительно влияет на зрение". Шахноза Курбанова

За годы работы тренером у Шахнозы Курбановой накопилось много интересных и вдохновляющих историй. Однажды к ней на секцию плавания привели мальчика. Пока дети занимались, мамы просто сидели и ждали. Тогда она решила открыть отдельную группу для мамочек на соседних дорожках. Оказалось, что многие взрослые женщины тоже не умеют плавать.

"Среди них была одна мама, сыну которой тогда было уже девять лет. Я как-то спросила ее, почему она не планирует второго ребенка. Она ответила, что долгое время у нее не получалось забеременеть, несмотря на разные методы лечения. Врачи говорили о слабом кровообращении и проблемах, связанных с работой организма. Она начала активно заниматься плаванием и спустя несколько месяцев тренировок неожиданно забеременела. Узнала она об этом только на третьем месяце, когда начался токсикоз, потому что даже представить себе такого не могла. Позже врач спросил ее, что изменилось в образе жизни. Она ответила, что начала учиться плавать. Тогда врач объяснил, что активная работа ногами и положение тела в воде улучшили кровообращение и работу организма. В результате все получилось естественным образом. Сегодня у этой женщины уже растет здоровая дочка, которой исполнилось семь лет". Шахноза Курбанова

Именно поэтому тренер уверена: плавание – не только спорт, а также здоровье, безопасность, уверенность в себе и другое качество жизни.