Сезон грибов и охота змеи на бычка: жизнь у Каспийского моря в блоге жительницы Актау

Мангистау – удивительный край легенд, природных памятников и мест, которые будоражат своими видами и все еще полны загадок. Здесь находится водная жемчужина Казахстана – Каспийское море. А на его берегу современный портовый город Актау.

Zakon.kz поделится, как эту красоту в своих блогах демонстрирует местная жительница.

Татьяна Гончарова родом из небольшого села Катарколь Акмолинской области, однако уже больше 13 лет живет в Актау. По ее словам, Мангистауская область – земля древней цивилизации, музей под открытым небом, где располагаются 11 тыс. исторических памятников под защитой государства. Археологические находки доказывают, что регион около одного миллиарда лет назад был дном океана Тетис. Здесь в самый обычный день можно наткнуться на древние ракушки, а неземные пейзажи вокруг наводят на мысль, что это другая планета. А Актау славится тем, что расположен на самом краю пустыни среди ярко выраженного контраста, когда могущественные каньоны Мангистау сливаются с лазурными водами Каспия.

"Мангистау я люблю за его уникальность. Он не похож ни на один другой регион. Вроде бы степь, но на самом деле на одной земле собрано очень много красивых локаций. Скалы, горы необычных форм, холмы разных цветов, ажурные каньоны, круглые гигантские камни – когда ты все это видишь своими глазами, то пытаешься понять, как природа создала такую красоту. А когда в степи находишь зубы акул или аммониты, то вообще шок. Как будто попал на другую планету. Здесь много подземных мечетей и святых мест, к нам приезжают посмотреть на эту красоту из разных стран. И кто побывал тут один раз, все время хочет вернуться повторно". Татьяна Гончарова

35-летняя таргетолог работает удаленно. В свободное время предпочитает путешествовать по региону, прогуливаться по набережной и купаться в море. Она считает, что Мангистау способен запасть в душу каждому.

"Всем туристам советую Каспий. Прогуляться по скальной тропе, прокатиться на катере, обязательно съездить на экскурсию, посмотреть на наши необычные места, которые в других регионах не встретить. Наше любимое место для отдыха – море. Мы там постоянно. Актау – очень маленький город, и здесь нет разнообразия или развлечений, поэтому мы ходим на рыбалку, купаемся в море, выезжаем за пределы Актау. Однако я встречала большой список животных: оленей, косуль, волков, барсуков, сурков, сусликов, хорьков, диких кабанов, рысей, лис, зайцев, черепах, много разных птиц". Татьяна Гончарова

Например, подземная мечеть Шакпак-ата – одно из самых необычных мест Казахстана, скрытое в скалах Мангистау. Ее возраст – более тысячи лет, и она была высечена вручную прямо в меловой породе. Главная особенность – форма. Мечеть построена в виде креста, что крайне редко встречается в исламской архитектуре и до сих пор вызывает вопросы у исследователей.

"Внутри – несколько залов, соединенных узкими проходами. Стены покрыты древними надписями на арабском и тюркских языках – их оставляли паломники на протяжении веков. Здесь особенная акустика: даже тихий голос разносится эхом, создавая ощущение, будто пространство "отзывается". Считается, что это место было не только мечетью, но и обителью суфиев – людей, посвятивших жизнь духовным практикам и уединению. По легенде, здесь жил Шакпак-ата – святой и целитель, которого называли повелителем змей. Говорят, он мог исцелять людей и помогал каждому, кто приходил с верой. Интересно, что название "Шакпак" переводится как "кремень" – камень, из которого высекают огонь. И по преданию, святой мог зажигать огонь одним щелчком пальцев. Даже сегодня сюда приезжают не только туристы, но и паломники – в поисках исцеления, силы и ответов". Татьяна Гончарова

С середины весны до конца лета девушка вместе с семьей занимается сбором грибов.

"Здесь, в Мангистау, растут только шампиньоны, больше других съедобных грибов нет. А вот в Боровом Акмолинской области мы собираем белые грибы, подосиновики, лисички, грузди, рядовки, опята – они очень ценятся. Мы их маринуем, солим, сушим. Сами едим и продаем". Татьяна Гончарова

В последнее время блоги жительницы Актау набирают популярность. Они о жизни в Мангистауской области. В Instagram за ней уже наблюдают 11,9 тыс. подписчиков. Становиться популярной не было цели, говорит собеседница. Но красота природы и насыщенная жизнь, которую она передает, цепляет многих.

"Свой аккаунт я создала для продажи грибов в Актау, когда привозим из Акмолинской области и продаем. Сначала я показывала процесс сбора грибов, какие виды есть в Акмолинской области. Потом открыла рубрику "Грибы Казахстана", потому что очень много людей из разных уголков страны присылали фото и видео грибов. Страничка получалась сезонная, только летом она работала в сезон, все остальное время пустовала без дела. Весной к нам в Актау прилетели лебеди, я загрузила видео и увидела, насколько наш край интересен людям. Так стала показывать интересные места и моменты из нашей жизни. Я не составляю сценарий, все видео спонтанные, живые и в моменте". Татьяна Гончарова

Неоднозначную реакцию аудитории вызвала рыбалка девушки. Обычно она ловит бычков, однако бывает, что на удочку попадаются раки и даже змеи.

"Самый необычный мой улов – когда на крючок я поймала змею. Но это было в 2018 году. Я даже не думала, что может змея попасть на крючок. В Актау сильно большую рыбу не ловим, обычно вытаскиваем бычков и то не всегда, бывает, забираем, а иногда отпускаем. А так я видела разных рыб: карпа, судака, окуня, карася". Татьяна Гончарова

Совсем недавно Татьяна Гончарова наблюдала нетипичную картину и даже сняла на видео невероятные кадры.

"Змей мы встречаем каждый день, когда ходим на море, на берегу их очень много. Мы недавно пришли на рыбалку, ловили бычков, я решила снимать видео, как они клюют. Тут появилась змея. Сначала я думала, что она охотится за моей наживкой. Потом поняла, что все-таки она преследует рыбу, потому что она замирала в воде, потом набросилась на бычка. Он увильнул, тогда она схватила камень. Я продолжила снимать ее охоту и запечатлела момент, как она поймала рыбу. Я была в шоке". Татьяна Гончарова

Жительница Актау уточнила, что местные не боятся змей, а уважают, так же как и других обитателей. Она приглашает ощутить на себе дыхание многовековой истории, попасть в таинственную "Долину шаров", увидеть урочище Бозжыра или гору Шеркала, спуститься в подземную мечеть Бекет ата. Это место, где прошлое лежит под ногами и постепенно исчезает, если его не сохранить.