Четырем знакам зодиака предрекли "астрологический шторм" до самого октября

Ретроградное движение Плутона принесет изменения, на которые надеялись четыре знака зодиака в период с настоящего момента до октября 2026 года. Грядущие перемены будут необратимы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, с настоящего момента и до 15 октября энергия ретроградного Плутона разрушает старое, но лишь для того, чтобы принести новое.

Козерог

Хотя финансовые дела обычно не меняются в одночасье, вы можете стать исключением. Во время ретроградного движения Плутона важно внимательно следить за своим бюджетом. Отслеживайте, сколько тратится и на что. Легко прощайтесь со старым, будь то отказ от подработки, истощающей вашу энергию, или разрыв отношений с токсичным другом. Избавление от всего, что вам не подходит, – лучший способ улучшить свою жизнь.

Водолей

Учитывая, что Плутон находится в ретроградном движении в вашем знаке, ни один знак зодиака не ощущает эту энергию сильнее, чем вы. Ретроградное движение Плутона ясно показывает, как токсичное окружение мешает вам создавать изобилие в вашей жизни. Хотя поначалу будет непросто, устранив истощающие силы, вы станете самой притягательной версией себя.

Близнецы

Жизнь в последнее время казалась скучной, но скоро она станет намного интереснее. Во-первых, Уран впервые за 84 года находится в вашем знаке. Эта новаторская и отчасти бунтарская энергия определенно будет держать вас в тонусе в течение следующих семи лет. А теперь, когда Плутон находится в ретроградном движении, "перед вами откроются глобальные возможности".

Рак

Вы надеялись на изменения в сфере заработка. Энергия ретроградного Плутона наконец-то пришла, чтобы принести вам именно то, чего вы ждали, поскольку она влияет на ваш пассивный доход. Если вы надеетесь на перемены в финансовой жизни, стратегически распоряжайтесь своими ресурсами. Избавившись от лишнего, вы обязательно добьетесь финансового успеха в период с настоящего момента до октября 2026 года.

