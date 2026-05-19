"Полоса препятствий" длиной до октября ожидает четыре знака зодиака

Настоящая "полоса препятствий" длиной до октября ждет четыре знака зодиака. Впрочем, астрологи успокаивают: через трудности к ним придут долгожданные и необходимые перемены в жизни, сообщает Zakon.kz.

Всему виной ретроградное движение Плутона, которое продлится до октября текущего года. Острее всего его влияние ощутят представители четырех знаков зодиака.

Козерог

Могут заметить стремительные перемены в финансовых делах. По словам астролога Хелены Хатор, в этот период важно следить за своим бюджетом. Отслеживайте траты, но не бойтесь избавляться от лишнего. К примеру, от подработки, давно истощившей нервную систему, или от партнеров, не прошедших проверку временем.

Водолей

Прекратите цепляться за пережитки прошлого, будь то люди или привычки. Это лишь тяжелый чемодан без ручки, который заставляет вас топтаться на месте: и тащить тяжело, и бросить жалко.

"Ретроградное движение Плутона ясно показывает, как люди мешают вам создавать изобилие в вашей жизни, как они вас раздражают и удерживают на низком вибрационном уровне", – рассказала астролог в интервью изданию Your tango.

Близнецы

Если жизнь в последнее время казалась серой и унылой, возрадуйтесь – скоро станет интереснее. Наконец перед вами распахнется дверь к глобальным возможностям. Удача в делах или нежданная популярность? Кто знает.

Рак

Возможно, вы давно планировали сменить сферу деятельности. Что ж, сейчас самый подходящий момент. Высока вероятность найти удаленную работу, которая при этом обеспечит приличный доход.

А ранее мы поделились информацией о том, какие знаки китайского зодиака ждут неожиданные перемены.