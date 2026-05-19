Общество

Нецензурный психологический тренинг в Алматы: женщины выплеснули негатив – организатора наказали

Фото: polisia.kz
В соцсетях появилось видео с женским мастер-классом, на котором участницы выплескивали эмоции в нецензурном формате. Полиция не прошла мимо этого мероприятия, сообщает Zakon.kz.

На кадрах женщина обращается к участницам с вопросом, кто их ... (далее нецензурное выражение – Прим.). Участницы подхватывают непристойное слово и дружно его кричат, кто-то при этом рыдает. А ведущая говорит, что таким образом нужно выплескивать негативную энергию.

Выяснилось, что мероприятие, так называемый психологический семинар, было в Алматы.

"В Алматы пресечен факт нарушения общественного порядка в ходе проведения одного из психологических семинаров. Установлено, что в процессе мероприятия отдельные участницы допускали использование нецензурной брани и проявляли неуважение к окружающим, чем нарушили общественный порядок. По данному факту сотрудниками Управления полиции Медеуского района возбуждено административное производство в отношении организатора мероприятия по факту мелкого хулиганства. Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы правонарушитель подвергнута административному штрафу в размере 20 МРП (86 500 тенге)", – сообщили в полиции.

Там подчеркнули, что проведение любых массовых и публичных мероприятий должно осуществляться с соблюдением норм общественного порядка и действующего законодательства.

Ранее в Алматы задержали мужчину, подозреваемого в домогательствах к девушке прямо на улице.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
