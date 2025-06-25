Пара армрестлер из Усть-Каменогорска выиграл суд против Министерства туризма и спорта РК

Министерство туризма и спорта РК отказало пара спортсмену в выплате премий, однако суд признал эти действия незаконными, сообщает Zakon.kz.

В Восточно-Казахстанском областном суде рассказали, что житель Усть-Каменогорска с инвалидностью ранее представлял спортивный клуб Управления физической культуры и спорта ВКО на международных чемпионатах по пара армрестлингу. В 2022 и 2023 годах он занял призовые (второе и третье) места на чемпионатах мира, проходивших в Анталье (Турция) и Алматы.

Однако Министерство туризма и спорта РК отказало спортсмену в выплате денежных поощрений, сославшись на несоблюдение формальных сроков подачи документов и недостаточное количество участников из 20 стран, предусмотренных новым нормативным актом.

"Специализированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области, рассмотрев иск спортсмена и материалы дела, пришел к выводу, что на момент проведения чемпионата 2022 года указанное требование еще не существовало, а потому не может применяться ретроспективно. Действующие подзаконные акты не содержат прямого запрета на выплату поощрений спортсменам по непаралимпийским видам спорта". Восточно-Казахстанский областной суд

В суде отметили, что отказ в выплате нарушает нормы Конституции, международные обязательства Казахстана, включая Конвенцию ООН о правах лиц с ограниченными возможностями, а также основные принципы административных процедур, в том числе запрет дискриминации и злоупотребления формальными требованиями.

"Суд указал, что участие истца в международных соревнованиях осуществлялось при поддержке государственных органов, включая финансирование за счет бюджета, что свидетельствует о признании его деятельности как представляющей государственный интерес. Управление физической культуры и спорта ВКО, являясь структурным подразделением министерства, направляло спортсмена для участия в чемпионатах мира от имени государства и оплачивало командировочные расходы. Однако по завершении соревнований министерство заняло позицию об отсутствии у спортсмена права на получение денежных поощрений". Восточно-Казахстанский областной суд

Суд расценил такую позицию как нарушение принципа охраны доверия. Поэтому удовлетворил административный иск в полном объеме, признав незаконными действия министерства по отказу в выплате денежных поощрений за призовые места, занятые на чемпионатах мира по армрестлингу в 2022 году в Анталье (Турция) и в 2023 году в Алматы.

"Министерству предписано в установленный законом срок принять благоприятные административные акты о выплате поощрений в размерах, предусмотренных законодательством на момент возникновения соответствующих правоотношений". Восточно-Казахстанский областной суд

Решение суда не вступило в законную силу.

Аналогичный спор в конце прошлого года выиграл дзюдоист из Атырау, которому Министерство туризма и спорта Казахстана отказало в выплате поощрений за победу на международных соревнованиях.