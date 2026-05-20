Июнь под знаком удачи: кто получит шанс, который нельзя упустить

Астрологи составили прогноз на сезон Близнецов, который продлится с 21 мая по 20 июня 2026 года. По их мнению, жизнь пяти знаков зодиака значительно упростится, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, пока Солнце находится в Близнецах, энергия данных знаков больше направлена на взаимодействие с другими людьми, особенно на все виды общения. Воздушные знаки наполнены умственной энергией, которая иногда может двигаться со скоростью света, поэтому может казаться, что идеи возникают слишком быстро, и их трудно удержать в памяти. В это время внимание рассеивается в разных направлениях, а любопытство усиливается на разных уровнях.

Астрологи отмечают, что "иногда эта энергия может казаться непредсказуемой и беспокойной, но некоторые знаки зодиака особенно хорошо раскрываются в таком быстром ритме".

Близнецы

Переход Солнца через ваш знак в этом месяце приносит освежающие изменения. Обычно мы чувствуем себя более уверенно, когда Солнце находится в нашем знаке, и это ваш месяц рождения – с днем рождения, Близнецы!

Меркурий также проходит через ваш знак до 1 июня, делая вас более любознательными и общительными. Это особенно полезно, пока Венера до 18 июня находится в Раке и усиливает ваши финансовые возможности. В этот период могут появиться новые идеи и возможности заработка, а также покупки вещей, связанных с Венерой – одежда, украшения, искусство, косметика и все, что связано с комфортом и красотой.

Поскольку Венера соединяется с Юпитером – планетой удачи и расширения – в ближайшие недели у вас активируются две самые благоприятные планеты в финансовой сфере. Это время изобилия, и важно использовать этот потенциал.

19 июня Венера перейдет во Льва и активирует ваш дом общения. Вы будете больше общаться, чаще встречаться с людьми и, возможно, совершать короткие поездки.

Марс в это время находится в Тельце, поэтому несмотря на занятость важно находить время для отдыха и переосмысления. Полнолуние в Стрельце 31 мая акцентирует внимание на партнерствах и близких отношениях.

Новолуние 15 июня в вашем знаке станет перезагрузкой года – временем обновления и нового личного цикла.

Телец

Для Тельцов сезон Близнецов складывается особенно удачно. Юпитер в Раке помогает развивать идеи и строить планы, а Венера с 19 мая усиливает эту поддержку. Общение становится более четким и продуктивным, возможны короткие приятные поездки.

Марс с 18 мая начинает новый двухлетний цикл в вашем знаке, усиливая активность и напористость. Это продуктивный, но напряженный период, когда важно контролировать импульсивность.

Меркурий в Близнецах активирует финансовую сферу, увеличивая количество разговоров и идей о деньгах. Полнолуние 31 мая затрагивает вопросы финансов и близких отношений.

Новолуние 15 июня в Близнецах открывает новые финансовые возможности, включая рост доходов или новые источники заработка.

Рыбы

Юпитер продолжает транзит по вашему дому радости, творчества и дружбы, что делает этот период благоприятным. С 19 мая Венера усиливает это влияние, принося больше общения, знакомств и романтики.

С 1 июня добавляется еще больше планетарной энергии в этой сфере, делая сезон Близнецов особенно ярким и социальным. Это время удовольствий, встреч и эмоционального подъема.

При этом Солнце в Близнецах активирует сферу дома и семьи, поэтому вы будете больше времени проводить в домашней обстановке с близкими.

Дева

Солнце проходит через ваш дом карьеры, привлекая внимание к профессиональной сфере. Это период признания, новых возможностей и роста.

Юпитер в 11 доме усиливает социальные связи, а Венера и Меркурий добавляют новые знакомства и полезные контакты. Это один из самых удачных периодов для общения и расширения круга связей.

Марс в секторе путешествий и обучения усиливает интерес к новым знаниям и поездкам.

Полнолуние 31 мая активирует домашние вопросы, а новолуние в июне открывает новые карьерные возможности или проекты.

В целом сезон Близнецов для Дев становится периодом роста, облегчения и выхода из напряженной рабочей рутины.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

