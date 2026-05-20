Полицейский вынес 90-летнюю бабушку из охваченного огнем дома в Алматинской области

Сотрудник полиции Алматинской области Жасулан Нурасилов спас пенсионерку во время ночного пожара. По предварительным данным, сначала загорелась пристройка частного дома, после чего огонь перекинулся на летнюю кухню, где находилась 90-летняя женщина, сообщает Zakon.kz.

Увидев пламя, полицейский, не теряя времени, забежал во двор охваченного огнем дома. В задымленной летней кухне он обнаружил спящую пожилую женщину.



"Жасулан Нурасилов вынес пенсионерку из задымленного помещения. После этого он разбудил остальных жильцов и помог им эвакуироваться", – сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.

Одновременно полицейский вызвал пожарных и до их приезда пытался сдержать распространение огня. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар.



Позже выяснилось, что спасенные люди были соседями сотрудника полиции. Жители улицы поблагодарили его за смелость и своевременную помощь.

