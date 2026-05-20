Происшествия

Полицейский вынес 90-летнюю бабушку из охваченного огнем дома в Алматинской области

Фото: Zakon.kz
Сотрудник полиции Алматинской области Жасулан Нурасилов спас пенсионерку во время ночного пожара. По предварительным данным, сначала загорелась пристройка частного дома, после чего огонь перекинулся на летнюю кухню, где находилась 90-летняя женщина, сообщает Zakon.kz.

Увидев пламя, полицейский, не теряя времени, забежал во двор охваченного огнем дома. В задымленной летней кухне он обнаружил спящую пожилую женщину.

"Жасулан Нурасилов вынес пенсионерку из задымленного помещения. После этого он разбудил остальных жильцов и помог им эвакуироваться", – сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.

Одновременно полицейский вызвал пожарных и до их приезда пытался сдержать распространение огня. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар.


Позже выяснилось, что спасенные люди были соседями сотрудника полиции. Жители улицы поблагодарили его за смелость и своевременную помощь.

Ранее сообщалось, что десятки людей стали очевидцами того, как в Мангистауской области горел автомобиль

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
