Кому нужно срочно отказаться от инжира
Примечательно, что инжир особенно ценится как природный пребиотик – он помогает поддерживать полезную микрофлору кишечника, улучшает пищеварение и способствует профилактике запоров.
Кроме того, сушеный инжир содержит галловую кислоту, которая помогает восстанавливать микрофлору после отравлений.
Также, по словам специалистов, инжир богат витаминами и минералами.
В нем содержатся калий, магний, кальций, железо, фосфор и витамины группы B, необходимые для нервной системы. Темные сорта особенно ценятся из-за высокого содержания антиоксидантов.
Однако, как говорится в публикации издания РБК Life, у продукта есть и противопоказания.
Специалисты настоятельно предупреждают, что сушеный инжир довольно калориен и содержит много сахара, поэтому людям с диабетом, ожирением и нарушениями углеводного обмена стоит ограничивать его употребление.
К тому же, из-за содержания оксалатов инжир не рекомендуют людям с риском образования камней в почках.
Диетологи советуют употреблять свежий инжир умеренно – около 100–150 граммов в день, а сушеный – не более 30-50 граммов.
