Советы

Кому нужно срочно отказаться от инжира

инжир, продукт, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 15:25
Инжир считается не только вкусным, но и полезным продуктом. Свежие плоды обычно появляются в продаже летом, а сушеный инжир доступен круглый год. Диетологи рассказали, чем он полезен, кому стоит употреблять с осторожностью и в каком количестве лучше его есть, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что инжир особенно ценится как природный пребиотик – он помогает поддерживать полезную микрофлору кишечника, улучшает пищеварение и способствует профилактике запоров.

Кроме того, сушеный инжир содержит галловую кислоту, которая помогает восстанавливать микрофлору после отравлений.

Также, по словам специалистов, инжир богат витаминами и минералами.

В нем содержатся калий, магний, кальций, железо, фосфор и витамины группы B, необходимые для нервной системы. Темные сорта особенно ценятся из-за высокого содержания антиоксидантов.

Однако, как говорится в публикации издания РБК Life, у продукта есть и противопоказания.

Специалисты настоятельно предупреждают, что сушеный инжир довольно калориен и содержит много сахара, поэтому людям с диабетом, ожирением и нарушениями углеводного обмена стоит ограничивать его употребление.

К тому же, из-за содержания оксалатов инжир не рекомендуют людям с риском образования камней в почках.

Диетологи советуют употреблять свежий инжир умеренно – около 100–150 граммов в день, а сушеный – не более 30-50 граммов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал о мерах профилактики рака кожи и напомнил о вреде ультрафиолетового излучения, особенно для людей пожилого возраста.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
