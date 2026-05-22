Вы меряете давление неправильно: врачи указали на главную ошибку
Медики Паула Сампер и Хавьер Марин рассказали, как получить наиболее точные показатели артериального давления при домашнем измерении, сообщает Zakon.kz.
По словам специалистов, давление следует измерять три раза подряд с интервалом в одну-две минуты. Их рекомендации приводит издание HuffPost. Наиболее достоверным результатом считается среднее значение второго и третьего измерений.
Врачи также подчеркнули важность использования только сертифицированных тонометров, чтобы избежать погрешностей в показаниях.
Отдельно специалисты отметили, что одной из самых распространенных ошибок является измерение давления в состоянии стресса. Тревога или волнение, в том числе из-за самого процесса измерения, могут временно повышать показатели, искажая результат.
