Вы меряете давление неправильно: врачи указали на главную ошибку

Медики Паула Сампер и Хавьер Марин рассказали, как получить наиболее точные показатели артериального давления при домашнем измерении, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, давление следует измерять три раза подряд с интервалом в одну-две минуты. Их рекомендации приводит издание HuffPost. Наиболее достоверным результатом считается среднее значение второго и третьего измерений.

Врачи также подчеркнули важность использования только сертифицированных тонометров, чтобы избежать погрешностей в показаниях.

Отдельно специалисты отметили, что одной из самых распространенных ошибок является измерение давления в состоянии стресса. Тревога или волнение, в том числе из-за самого процесса измерения, могут временно повышать показатели, искажая результат.

