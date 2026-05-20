Врачи раскрыли неожиданный анализ, который стоит сдать при тревожности
По словам специалиста, дефицит витамина B12 иногда маскируется под тревожное расстройство. Об этом он рассказал в интервью изданию Metropoles. Кроме того, такой тип анемии может сопровождаться неврологическими и психическими нарушениями, в том числе депрессией, деменцией и даже психозом.
Камео отметил, что при нехватке витамина B12 у человека могут появляться:
- раздражительность,
- постоянная усталость,
- учащенное сердцебиение,
- проблемы с концентрацией внимания.
Эти симптомы многие принимают за обычное эмоциональное выгорание и обращаются не к тем специалистам.
При этом врач подчеркнул, что в большинстве случаев тревожность все же не связана с дефицитом витамина B12.
