Врачи раскрыли неожиданный анализ, который стоит сдать при тревожности

Гематолог Родольфо Камео заявил, что людям с повышенной тревожностью стоит проверить уровень витамина B12, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, дефицит витамина B12 иногда маскируется под тревожное расстройство. Об этом он рассказал в интервью изданию Metropoles. Кроме того, такой тип анемии может сопровождаться неврологическими и психическими нарушениями, в том числе депрессией, деменцией и даже психозом.

Камео отметил, что при нехватке витамина B12 у человека могут появляться:

раздражительность,

постоянная усталость,

учащенное сердцебиение,

проблемы с концентрацией внимания.

Эти симптомы многие принимают за обычное эмоциональное выгорание и обращаются не к тем специалистам.

При этом врач подчеркнул, что в большинстве случаев тревожность все же не связана с дефицитом витамина B12.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

