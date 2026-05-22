Стилист удивил простым трюком, который обновляет летний образ
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал этим летом обратить внимание на широкие треники, сообщает Zakon.kz.
"Ловите классный стайл трик! Если вы хотите заузить широкие треники – просто завяжите брючины в узел. Такой прием выглядит свежо и расслабленно! Самое то на лето", – написал эксперт.
Стайл-трик (от англ. style trick – букв. "стилистический трюк/прием") – это небольшая уловка в одежде, которая делает образ более интересным, дорогим и продуманным без покупки новых вещей. Это способ нестандартно обыграть привычную базу или добавить изюминку повседневному наряду.
