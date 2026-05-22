Ошибка, которую совершают почти все: почему нельзя верить виляющему хвосту собаки
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал "Радио 1", что собака может рычать из-за агрессии, но при этом вилять хвостом от возбуждения или неуверенности. Он подчеркнул, что игнорирование рычания в пользу "дружелюбного" хвоста может быть опасным.
В ряде случаев такое поведение связано с игрой: собака может рычать и при этом оставаться расслабленной, используя "игровой поклон" и активное виляние хвостом. Это не агрессия, а приглашение к взаимодействию.
Также причиной может быть фрустрация – когда питомец возбужден, но не может достичь цели, например, добраться до "объекта интереса" за окном. В этом случае хвост отражает сильное возбуждение, а рычание – эмоциональное напряжение.
Наиболее опасный вариант – уверенно агрессивное состояние, когда собака рычит и медленно виляет поднятым хвостом, демонстрируя доминирование. Эксперты советуют в таких случаях сохранять дистанцию и учитывать контекст поведения животного.
Ранее сообщалось, что казахстанский полицейский забрал собаку домой после ее выхода на пенсию.