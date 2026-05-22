Советы

Ошибка, которую совершают почти все: почему нельзя верить виляющему хвосту собаки

Кинолог предупредил о неверном понимании поведения собак, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 21:30
Кинологи объясняют, что виляющий хвост у собаки не всегда означает дружелюбие. Иногда животное может одновременно рычать и вилять хвостом, что сбивает людей с толку. По словам специалистов, это связано с наложением разных поведенческих сигналов, сообщает Zakon.kz.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал "Радио 1", что собака может рычать из-за агрессии, но при этом вилять хвостом от возбуждения или неуверенности. Он подчеркнул, что игнорирование рычания в пользу "дружелюбного" хвоста может быть опасным.

В ряде случаев такое поведение связано с игрой: собака может рычать и при этом оставаться расслабленной, используя "игровой поклон" и активное виляние хвостом. Это не агрессия, а приглашение к взаимодействию.

Также причиной может быть фрустрация – когда питомец возбужден, но не может достичь цели, например, добраться до "объекта интереса" за окном. В этом случае хвост отражает сильное возбуждение, а рычание – эмоциональное напряжение.

Наиболее опасный вариант – уверенно агрессивное состояние, когда собака рычит и медленно виляет поднятым хвостом, демонстрируя доминирование. Эксперты советуют в таких случаях сохранять дистанцию и учитывать контекст поведения животного.

Ранее сообщалось, что казахстанский полицейский забрал собаку домой после ее выхода на пенсию.

животные, собака, собака и хозяин, кинологи
