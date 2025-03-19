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Три породы собак, которые не подходят новичкам

Кинолог назвал самые худшие породы собак, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 19:45 Фото: freepik
Британский кинолог Уилл Атертон много лет занимается тренировкой собак. За эти годы он изучил особенности каждой. Специалист назвал три породы собак, которые не стоит заводить владельцам-новичкам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Express на первое место в собственном списке худших пород для новичков специалист поставил японскую собаку акиту. Атертон отмечает, что не рекомендует заводить эту породу большинству людей, но особенно тем, у которых нет опыта. Поскольку они сильные и требуют хорошей дрессировки. У большинства хозяев, по мнению кинолога, просто не найдется времени на это.

На второе место специалист поставил немецких овчарок. Кинолог подчеркнул, что эти собаки теоретически могут быть хорошими домашними питомцами даже для новичков, однако не следует выбирать щенков, которые выводились специально для определенных рабочих функций. 

Третьей породой для новичков Атертон назвал бордер-колли. Эти собаки очень активны и на протяжении всей жизни требуют постоянных физических нагрузок. Они общительны и могут быстро заскучать, если на них не обращают внимания. А от скуки бордер-колли начинают, например, грызть вещи.

По мнению кинолога, в опытных руках эти собаки могут быть замечательными питомцами, но новичкам их лучше не заводить.

Ранее кинолог раскрыла правду о лучших породах собак для семей с детьми.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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