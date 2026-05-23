Советы

Почему нельзя прикладывать лед к ушибленному месту – неожиданное открытие ученых

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 16:42 Фото: magnific
Новое исследование показало, что лечение холодом может замедлять восстановление после травм и продлевать боль, сообщает Zakon.kz.

Канадские ученые из McGill University изучили влияние криотерапии на мышах с искусственно вызванными мышечными травмами. Одной группе поврежденные лапы охлаждали в ледяной воде, другой – в воде комнатной температуры.

Оказалось, что у мышей, которых лечили холодом, боль сохранялась более 30 дней, тогда как у второй группы – около 15. Кроме того, лед замедлил восстановление тканей, пишет "Доктор Питер".

Исследователи считают, что холод нарушает работу нейтрофилов – иммунных клеток, участвующих в заживлении и подавлении боли после травмы.

Ученые отмечают, что пока эффект подтвержден только на животных. Сейчас они проверяют, проявится ли аналогичный результат у людей.

Ранее медики рассказали, как получить наиболее точные показатели артериального давления при домашнем измерении.

Айсулу Омарова
