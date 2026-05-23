Родители шокированы ценами на новый школьный модный тренд

В США дорогие худи Fear of God Essentials становятся новым статусным атрибутом среди подростков и младших школьников, однако у некоторых родителей это вызвало шок и удивление из-за высокой стоимости тренда, сообщает Zakon.kz.

Мать двоих детей Кинна Томас рассказала Fox news, что вещи бренда кажутся ей дорогими для детей 11-12 лет. По ее словам, дети попросили одежду Essentials на праздники, что стало для нее неожиданностью.

Бренд, основанный Джерри Лоренцо, был запущен в 2011 году, а линейка Essentials появилась в 2018-м. Цены на вещи варьируются: футболки стоят около 33 долларов (более 15,5 тыс. тенге), а худи для детей – до 130-200 долларов (61-94 тыс. тенге).

Подростки отмечают, что одежда популярна благодаря простому и "чистому" дизайну, а также удобству, что делает ее востребованной в школах.

Родители при этом по-разному относятся к тренду: одни считают его слишком дорогим, другие готовы поддерживать выбор детей, если он помогает им выражать собственный стиль.

