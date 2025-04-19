Цены на молодой картофель шокировали алматинцев

На днях стоимость картофеля вызвала шок у покупателей супермаркетов Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ажиотаж разгорелся с новой силой, после того как в Сети появилось видео из алматинского супермаркета. Там цены на молодую картошку подскочили в несколько раз и практически догнали стоимость экзотических фруктов и овощей, передает "Седьмой канал".

Его стоимость побила все рекорды и достигла 1300 тенге за кг. Причем это не элитный импорт, а овощи отечественного производства. Их вырастили на своих полях фермеры Туркестанской области, а потом привезли в Алматы.

Ситуацию прокомментировали и в Министерстве торговли. Там оперативно проверили все торговые наценки на социально значимые продукты, но никаких нарушений не нашли. Скачок цен на самый ходовой корнеплод оказался сезонным.

На столичных прилавках цены варьируются от 400 до 500 тенге за кг. Из импортного есть ранний картофель из Египта и Пакистана. Карагандинская отборная в сетках продается по 509 тенге. Социального на полках уже нет.

Что касается молодого картофеля, то предприниматели заверяют, что цены продержатся не больше недели, они упадут, как только увеличатся поставки с юга страны.

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