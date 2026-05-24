Стало известно, какие пауэрбанки могут взорваться в любой момент

Российский IT-эксперт Владимир Зыков раскрыл, какие пауэрбанки представляют серьезную угрозу для здоровья из-за риска возгорания и взрыва, сообщает Zakon.kz.

По данным NEWS.ru, эксперт считает, что дешевые и дефектные устройства можно назвать "портативными химическими реакторами".

Он пояснил, что внутри батареи находятся катод, анод и тонкий пористый сепаратор, повреждение которого приводит к короткому замыканию.

Температура мгновенно растет, электролит закипает и выделяет горючий газ, что вызывает разрыв корпуса и воспламенение. Этот процесс называется тепловым разгоном, и дешевые устройства подвержены ему в десятки раз чаще.

Первым явным признаком необратимых химических процессов является вздутие корпуса. Использовать такой пауэрбанк нельзя, потому что он становится крайне нестабильным.

Зыков добавил, что к вздувшемуся устройству следует относиться, как к пороховой бочке. Любое неосторожное физическое воздействие может спровоцировать возгорание или взрыв, поэтому от такого пауэрбанка нужно незамедлительно избавиться.

