Стало известно, какие пауэрбанки могут взорваться в любой момент
По данным NEWS.ru, эксперт считает, что дешевые и дефектные устройства можно назвать "портативными химическими реакторами".
Он пояснил, что внутри батареи находятся катод, анод и тонкий пористый сепаратор, повреждение которого приводит к короткому замыканию.
Температура мгновенно растет, электролит закипает и выделяет горючий газ, что вызывает разрыв корпуса и воспламенение. Этот процесс называется тепловым разгоном, и дешевые устройства подвержены ему в десятки раз чаще.
Первым явным признаком необратимых химических процессов является вздутие корпуса. Использовать такой пауэрбанк нельзя, потому что он становится крайне нестабильным.
Зыков добавил, что к вздувшемуся устройству следует относиться, как к пороховой бочке. Любое неосторожное физическое воздействие может спровоцировать возгорание или взрыв, поэтому от такого пауэрбанка нужно незамедлительно избавиться.
