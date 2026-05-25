Чтобы не срезать удачу вместе с волосами: лунный гороскоп стрижек на июнь-2026

Весной, в начале лета хочется обновления. Но важно помнить, что июнь – месяц капризный: волосы становятся более уязвимыми к ультрафиолету, соленой воде и перепадам температур. Поэтому стричься нужно с умом, сверяясь с лунным календарем, сообщает Zakon.kz.

Астропсихолог Александра Курникова рассказала, в какие даты июня 2026 года стрижка принесет удачу, а когда лучше остаться дома с питательной маской.

Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту человека, притянут в жизнь удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил. Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала жизненной энергией, существует лунный календарь.

В июне будет одно новолуние (15 июня) и одно полнолуние (30 июня). В эти периоды лучше не стричься на эмоциях: стоит действовать продуманно, пишет 5-tv.ru

Первая половина месяца проходит под убывающей Луной – это время для тех, кто хочет закрепить форму и укрепить корни.

Вторая половина (после новолуния) – растущая Луна, идеальна для ускорения роста и смелых экспериментов.

Лучшие дни для стрижки и окрашивания в июне-2026 по лунному календарю

5-6 июня (Луна убывающая) – астрологи считают эти дни лучшими в фазе убывающей Луны для стрижки. Форма будет сохраняться длительное время, а волосы станут более послушными;

16 июня (растущая) – очень удачный день для стрижки, направленной на стимулирование роста волос и обновление образа;

18 июня (Луна растущая) – подходящий день для стрижки с акцентом на объем и эффектность.

20 июня (Луна растущая) – время считается идеальным для стрижки, если ваша цель – идеально ровный срез и аккуратность. Волосы становятся более послушными;

23 июня (Луна растущая) – благоприятный день для стрижки, добавляющей волосам плотности и объема;

25 июня (Луна растущая) – подходит для создания мягких, романтичных причесок. Волосы будут выглядеть гуще;

29 июня (Луна растущая) – один из самых сильных дней месяца для стрижки и окрашивания. Результат превзойдет ожидания.

Неблагоприятные дни для стрижки в июне-2026 по лунному календарю

1 июня – стрижка не рекомендуется. Вместо нее стоит выбрать уходовые процедуры;

8-9 июня – влияние Козерога делает волосы жесткими, стрижка может лечь неровно;

10-11 июня – даты не подходят для стрижек: есть риск получить совсем не то, что ожидали;

14-15 июня – стрижка считается крайне нежелательной. Волосы становятся слишком чувствительными, результат может разочаровать;

30 июня – категорически не рекомендуется стричься и окрашивать волосы. Астрологи советуют сосредоточиться на уходовых процедурах.

В целом, отмечает астролог, даже в самый благоприятный день по лунному календарю важно прислушиваться к себе. Если вы чувствуете усталость, раздражение или просто не в духе – лучше перенести визит в салон.

