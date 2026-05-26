Как хронический стресс меняет организм

Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, чем опасен хронический стресс и как он влияет не только на психику, но и на физическое состояние человека, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, постоянное эмоциональное напряжение может привести к развитию панических атак, снижению концентрации и нестабильному эмоциональному состоянию.

В интервью "Радио 1" эксперт отметила, что при длительном стрессе человеку становится сложнее контролировать эмоции: появляются перепады настроения, раздражительность и повышенная тревожность. В некоторых случаях возможны и острые эмоциональные реакции.

Психолог подчеркнула, что последствия стресса отражаются и на теле. У женщин может ухудшаться координация движений и устойчивость, а у мужчин – снижаться мышечный тонус и появляться ощущение слабости.

Кроме того, хроническое напряжение негативно влияет на состояние кожи, поскольку организм начинает вырабатывать меньше коллагена. Также стресс часто провоцирует мышечные спазмы и зажимы в разных частях тела, включая область челюсти. По словам специалиста, именно поэтому многие люди пытаются справляться с последствиями стресса с помощью массажа, спорта и СПА-процедур.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

