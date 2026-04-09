Стоматологи предупредили о последствиях стресса для зубов и десен

Стоматолог Виктория Каратаева рассказала о том, что хронический стресс негативно влияет не только на нервную систему, но и на здоровье полости рта – от состояния зубов до прикуса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", именно стоматолог часто первым замечает признаки стресса у пациента. Среди них – сколы эмали, повышенная чувствительность зубов, сухость во рту и щелчки в челюсти. Как пояснила Каратаева, снижение выработки слюны лишает полость рта естественной защиты.

Когда слюны становится меньше, бактерии начинают активнее размножаться, а кислоты сильнее воздействуют на эмаль. В результате возрастает риск развития кариеса, воспалений слизистой, гингивита и стоматита.

Еще одной распространенной проблемой является бруксизм – непроизвольное сжатие челюстей или скрежет зубами, чаще всего во сне. Без использования специальных кап это приводит к перегрузке: зубы быстрее стираются, появляются трещины, повреждаются пломбы. В тяжелых случаях возможны изменение формы лица и оголение корней зубов из-за рецессии десны.

При этом постоянное напряжение жевательных мышц нередко маскируется под другие проблемы. Боли в висках, головные боли и сложности при открывании рта могут быть связаны не с мигренью, а с перегрузкой височно-нижнечелюстного сустава и нарушением прикуса. Ситуацию усугубляют и нервные привычки – например, привычка грызть ногти или ручки, что повреждает эмаль.

Для решения таких проблем необходима индивидуальная консультация специалиста. В зависимости от ситуации врач может назначить гигиенические процедуры, реминерализующую терапию, замену пломб или направить на коррекцию прикуса к ортодонту.

