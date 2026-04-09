#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Советы

Стоматологи предупредили о последствиях стресса для зубов и десен

Специалисты предупредили о вреде стресса для зубов, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 07:20
Стоматолог Виктория Каратаева рассказала о том, что хронический стресс негативно влияет не только на нервную систему, но и на здоровье полости рта – от состояния зубов до прикуса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Газета.Ru", именно стоматолог часто первым замечает признаки стресса у пациента. Среди них – сколы эмали, повышенная чувствительность зубов, сухость во рту и щелчки в челюсти. Как пояснила Каратаева, снижение выработки слюны лишает полость рта естественной защиты.

Когда слюны становится меньше, бактерии начинают активнее размножаться, а кислоты сильнее воздействуют на эмаль. В результате возрастает риск развития кариеса, воспалений слизистой, гингивита и стоматита.

Еще одной распространенной проблемой является бруксизм – непроизвольное сжатие челюстей или скрежет зубами, чаще всего во сне. Без использования специальных кап это приводит к перегрузке: зубы быстрее стираются, появляются трещины, повреждаются пломбы. В тяжелых случаях возможны изменение формы лица и оголение корней зубов из-за рецессии десны.

При этом постоянное напряжение жевательных мышц нередко маскируется под другие проблемы. Боли в висках, головные боли и сложности при открывании рта могут быть связаны не с мигренью, а с перегрузкой височно-нижнечелюстного сустава и нарушением прикуса. Ситуацию усугубляют и нервные привычки – например, привычка грызть ногти или ручки, что повреждает эмаль.

Для решения таких проблем необходима индивидуальная консультация специалиста. В зависимости от ситуации врач может назначить гигиенические процедуры, реминерализующую терапию, замену пломб или направить на коррекцию прикуса к ортодонту.

Ранее сообщалось, что яйца на Пасху могут серьезно навредить печени и почкам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: