Советы

Почему люди не заправляют постель: что об этом говорят психологи

постель, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 10:11 Фото: magnific
Психологи считают, что привычка не заправлять кровать не всегда связана с ленью или неорганизованностью. По их мнению, такие люди часто спокойнее относятся к мелкому беспорядку, меньше зависят от чужого мнения, сообщает Zakon.kz.

У людей, которые не считают идеально заправленную кровать обязательным условием хорошего дня, прослеживаются любопытные черты характера, пишет портал "Доктор Питер". Такие люди:

Спокойнее относятся к беспорядку

Такие люди не воспринимают мелкий бытовой хаос как проблему и не переживают из-за неидеального порядка.

Чаще бывают творческими

Людям с развитым воображением нередко комфортнее в более живой и спонтанной атмосфере, а не в стерильной обстановке.

Меньше зависят от чужого мнения

Они реже делают что-то только потому, что "так принято", и чаще ориентируются на собственный комфорт.

Умеют расставлять приоритеты

Для них важнее сон, завтрак или другие дела, чем обязательное выполнение утреннего ритуала.

Легче принимают несовершенства

Спокойное отношение к незаправленной постели может говорить о менее тревожном и более гибком взгляде на жизнь.

Ценят уют

Некоторым людям слегка небрежная обстановка кажется более теплой и естественной, чем идеально убранная комната.

Не нуждаются в постоянном контроле

Им не обязательно соблюдать мелкие ритуалы, чтобы чувствовать стабильность и порядок в жизни.

Более спонтанны

Такие люди легче меняют планы и быстрее адаптируются к новым обстоятельствам.

Не стремятся выглядеть идеально

Они не пытаются создавать безупречную картинку ради впечатления на окружающих.

Внимательны к своему состоянию

Если человек устал или не выспался, он не станет заставлять себя выполнять действия "для галочки".

Реже живут на автопилоте

Они чаще задумываются, зачем выполняют те или иные привычные действия, и оставляют только то, что действительно считают важным.

Ранее эксперты рассказали, почему молодые люди не могут вырваться из бессонницы и депрессии.

Айсулу Омарова
Психологи рассказали, почему злиться бывает полезно
Психолог рассказала, почему в здоровых отношениях бывает скучно
Психолог объяснила, почему хочется плакать "просто так"
