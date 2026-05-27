Советы

Названы сорта чая, которые налаживают пищеварение

Чай, посуда, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 01:57
Обычная чашка чая может существенно улучшить работу пищеварительной системы и снять дискомфорт в желудке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Verywell Health., не все чаи одинаково полезны для кишечника – но среди них есть 6, которые действительно подкреплены научными данными.

1. Имбирный чай

Один из самых эффективных вариантов. Он содержит мощные антиоксиданты, которые уменьшают воспаление в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, он ограничивает выработку кислоты в желудке и предотвращает ее заброс в пищевод – а это прямая профилактика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Это помогает избавиться от тошноты, вздутия, спазмов и расстройства пищеварения. Эти данные подтверждает систематический обзор клинических исследований, опубликованный в журнале Food Science & Nutrition.

2. Мятный чай

Перечная мята расслабляет мышцы желудочно-кишечной системы и уменьшает отек кишечника. По имеющимся данным, она является рекомендуемым средством при синдроме раздраженного кишечника (СРК) – в частности при болях, вздутии и расстройстве пищеварения. Для тех, кто чувствителен к кофеину, мятный чай может стать прекрасной альтернативой утреннему кофе – без кислотности и раздражения желудка.

3. Комбуча

Ферментированный чай с живыми пробиотиками поддерживает микробиом кишечника и помогает лучше усваивать питательные вещества из пищи. Комбуча также богата антиоксидантами, витаминами группы В и ферментами, снижающими воспаление. Однако рекомендуется выбирать варианты с минимальным количеством добавленного сахара, чтобы сохранить все полезные свойства напитка.

4. Чай с куркумой

Куркума действует благодаря куркумину – веществу с выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, куркумин способен сбалансировать бактериальную среду кишечника. Другие исследования показывают, что он эффективно уменьшает газы, вздутие живота и симптомы воспалительных заболеваний кишечника и СРК.

5. Черный чай

Благодаря длительной ферментации черный чай имеет более высокую концентрацию флавоноидов, которые положительно влияют на микробиом. Исследование Journal of Nutritional Science and Vitaminology указывает, что регулярное его употребление улучшает бактериальный баланс в пищеварительном тракте и уменьшает воспаление. Стоит учитывать, что в отличие от большинства травяных чаев, черный содержит кофеин.

Ранее мы писали о том, как меняется кишечник, если две недели не пить кофе.

Аксинья Титова
