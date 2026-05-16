Как меняется кишечник, если две недели не пить кофе

Кофе оказывает заметное влияние на микрофлору кишечника. Исследователи сравнили состав бактерий у людей, которые регулярно пьют кофе, и у тех, кто его не употребляет, а также проверили, что происходит после временного отказа от напитка.

В последние годы активно изучается связь между кишечником и мозгом. Согласно современным данным, микробиота кишечника может влиять на работу мозга в обе стороны – как улучшая, так и ухудшая его функции. Взаимодействие происходит не только через кровеносную систему, но и через блуждающий нерв.

Одним из главных факторов, определяющих состав микрофлоры, является рацион. Пища с высоким содержанием клетчатки поддерживает полезные бактерии, тогда как избыток сахара, алкоголя и ультрапереработанных продуктов способствует развитию менее благоприятной микробиоты.

Отдельно ученые рассмотрели влияние кофе. Специалисты из Университетского колледжа Корка (Ирландия) провели исследование, чтобы оценить его воздействие на кишечные бактерии.

В эксперименте участвовали 62 здоровых человека. Половина из них регулярно употребляла кофе, вторая половина не пила его вовсе. Существенных различий в питании между группами, включая потребление алкоголя, не отмечалось.

Далее участникам, которые пили кофе, предложили полностью исключить его из рациона на две недели. После этого часть группы продолжила эксперимент, употребляя кофе с кофеином, а часть – его декаф-вариант в течение 21 дня.

Полученные результаты показали, что у любителей кофе состав микробиоты отличался от тех, кто кофе не употребляет. У них чаще встречались бактерии Cryptobacterium и Eggerthella, связанные с обменом желчных кислот и защитой от патогенных микроорганизмов. Также наблюдалось большее количество Firmicutes, которые в некоторых исследованиях ассоциируются с положительными эмоциональными эффектами.

Авторы работы, опубликованной в Nature Communications, отмечают, что такие изменения могут указывать на потенциально положительное влияние кофе на кишечную микрофлору.

После двухнедельного отказа от кофе уровень этих бактерий снижался и становился близким к показателям у людей, не употребляющих кофе.

Когда кофе возвращали в рацион, микробиота снова смещалась в сторону "кофейного" профиля – независимо от наличия кофеина в напитке. Это говорит о важной роли не кофеина, а полифенолов и других соединений, содержащихся в кофейных зернах.

Также было установлено, что оба варианта кофе снижали показатели стресса, депрессивности, импульсивности и воспаления, а также улучшали когнитивные функции. При этом эффекты различались: кофе с кофеином больше влиял на внимание и тревожность, а декаф – на сон, физическую активность и память.

Исследователи пришли к выводу, что кофе воздействует на кишечную микрофлору через полифенолы и их метаболиты, оказывая противовоспалительный эффект и в целом поддерживая ряд аспектов психического и физического состояния организма.

