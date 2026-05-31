От новых знакомств до серьезных решений: любовный гороскоп недели

Астрологи составили любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2026 года. По их мнению, сейчас самое время стать более открытыми в вопросах отношений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, на этой неделе важно следить за эмоциональными реакциями: они могут стать слишком сильными, а чувства – легко уязвимыми. Вместе с тем этот период дает возможность сосредоточиться на семье, доме и собственном внутреннем мире.

Овен

Полнолуние 31 мая произошло в дружественном для вас Стрельце, и его влияние сохраняется до вечера понедельника. Когда Луна перейдет в Козерога, жизнь и отношения станут более серьезными и местами запутанными.

После перехода Меркурия в Рак неделя приобретет более эмоциональный характер. Вам может показаться, что прошлое до сих пор не отпускает вас. Используйте это время, чтобы избавиться от старых переживаний и нерешенных вопросов.

Телец

Полнолуние прошлой недели произошло в вашем восьмом доме близости. Этот дом отвечает не только за физическую сторону отношений, но и за перемены, трансформации и глубину эмоциональной связи с партнером.

Если у вас есть романтический интерес или партнер, неделя благоприятна для укрепления отношений. С переходом эмоционального Меркурия в ваш третий дом общения особую важность приобретут разговоры и поиск общего языка.

Близнецы

Полнолуние 31 мая произошло в вашем седьмом доме партнерства, поэтому эта неделя будет сосредоточена на отношениях.

Вы будете особенно притягательны для окружающих. Меркурий в Раке способствует развитию более серьезных отношений и усиливает потребность в стабильности. Если вы недавно начали встречаться с кем-то, сейчас вас может потянуть к долгосрочным обязательствам. Для тех, кто уже в паре, главным станет ощущение эмоциональной и финансовой безопасности.

Рак

Юпитер и Венера продолжают находиться в вашем первом доме, усиливая вашу привлекательность и уверенность в себе. Кроме того, Марс в Тельце проходит через ваш восьмой дом близости, что делает неделю благоприятной для любви и романтики.

Единственный минус – полнолуние затронуло ваш шестой дом работы и здоровья, поэтому вы можете быть перегружены делами. Тем не менее постарайтесь найти время для личной жизни.

Лев

Полнолуние в Стрельце активировало ваш пятый дом любви и романтики, поэтому неделя пройдет под знаком радости, удовольствия и романтических переживаний.

Сейчас лучше сосредоточиться на глубоких и серьезных отношениях, а не на мимолетных увлечениях. Если вы уже в паре, это хорошее время для эмоционального сближения.

Дева

Ваша личная жизнь постепенно входит в период большей стабильности и эмоциональной защищенности. Отношения, в которых нет ясности и глубины, начнут отходить на второй план.

Если вы одиноки, Венера в вашем одиннадцатом доме способствует новым знакомствам и появлению потенциального партнера.

Весы

Юпитер и Меркурий в Раке привносят мягкость и теплоту в вашу романтическую жизнь, особенно если вы уже состоите в отношениях.

К середине недели ваши мысли будут все чаще обращаться к любви и романтике. Поскольку полнолуние произошло в вашем третьем доме общения, особую роль сыграют разговоры и способность выражать чувства.

Скорпион

Юпитер и Венера продолжают движение по вашему девятому дому, создавая для вас благоприятное сочетание энергий. На этой неделе к ним присоединяется Меркурий, усиливая чувство комфорта и уверенности.

Марс проходит через ваш седьмой дом партнерства, поэтому отношения становятся главной темой недели. Однако помните, что Марс может провоцировать споры и напряжение.

Стрелец

Полнолуние 31 мая произошло в вашем собственном знаке, став для вас своеобразной точкой обновления.

В центре внимания окажутся отношения, поскольку через две недели Новолуние произойдет в вашем седьмом доме партнерства. В ближайшие две недели вы будете стремиться к большей ясности и стабильности в личной жизни.

Козерог

Юпитер и Венера находятся в вашем седьмом доме партнерства, а на этой неделе к ним присоединяется Меркурий.

Общение становится особенно важным, а отношения выходят на первый план. Это отличная неделя для романтического развития, взаимного притяжения и даже для принятия серьезных решений, включая брак.

Водолей

На этой неделе вы будете стремиться к большей эмоциональной стабильности и ясности в отношениях.

Поскольку полнолуние произошло в вашем одиннадцатом доме друзей и единомышленников, это прекрасное время для общения и новых знакомств, особенно если вы свободны. У некоторых может появиться желание задуматься о создании прочной основы для будущего.

Рыбы

Юпитер и Венера продолжают движение по вашему пятому дому любви, делая эту неделю особенно благоприятной для романтики. Теперь к ним присоединяется и Меркурий.

Общение приобретает особое значение. Три планеты одновременно оказываются в секторе любви и романтики, поэтому постарайтесь максимально использовать этот благоприятный период. Он не будет длиться вечно.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

