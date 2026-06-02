Советы

Раскрыто, почему многие кошки в панике бегут от воды – можно ли это исправить

кошки и вода, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 15:53
Не секрет, что подавляющее большинство домашних кошек не то что не любят, а буквально ненавидят водные процедуры. Причина, как утверждает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, в глубоких эволюционных механизмах, сообщает Zakon.kz.

По его словам, стремление кошек оставаться сухими продиктовано генетической памятью хищника. В дикой природе намокшая шерсть становится источником запаха, который выдает охотника и мешает ему поджидать добычу. Мокрая шерсть, таким образом, вызывает биологический дискомфорт.

"Мокрая шерсть всегда пахнет. Поэтому кошки, дожидаясь жертвы, должны быть абсолютно сухими, чтобы не источать никаких ароматов. Это природно-генетическая брезгливость. Грязная кошка – тоже нонсенс, потому что все они очень себя любят вылизывать, чтобы лишить всех запахов и загрязнений, даже внешних элементов, грязи, например", – рассказал NewsInfo ветврач.

Михаил Шеляков добавил, что существуют породы, включая крупных кошек, которые спокойнее переносят контакт с жидкостью, но это скорее исключение. Естественное поведение животных объясняется инстинктами сохранения чистоты и маскировки.

Если же необходимость мытья вызвана лечебными или гигиеническими причинами, нужно соблюдать осторожность и не допускать лишнего травмирования психики животного. Владельцам советуют снизить уровень постороннего шума в процессе, избегать криков и грубых наказаний.

"Если очень надо кошку искупать с гигиеническими или лечебными целями, система кнута и пряника. Если недовольство хотим показать, низким тоном ей проговорить, она поймет, что мы чем-то недовольны. Говорить также можно высоким тоном, ласковым. Искупали, дали вкусняшку, чтобы ассоциировалось это действие не самое приятное для нее с угощением", – уточнил ветеринар.

Кошек также пугает скользкое дно ванны.

"Кошкам крайне важно чувствовать опору под лапами в стрессовой ситуации, поэтому на дно ванны лучше постелить резиновый коврик. Страх воды часто усиливается из-за того, что попытка удержать силой вызывает у зверя паническую атаку", – подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ранее эксперты рассказывали, что здоровые кошки, не покидающие пределов квартиры, справляются с гигиеной самостоятельно. Купание требуется только при сильных загрязнениях или по рекомендации врача при кожных заболеваниях.

Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
