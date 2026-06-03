Как справиться с потливостью в жаркую погоду

Дерматолог Юлия Галлямова рассказала о том, что снизить дискомфорт от повышенного потоотделения в жаркую погоду помогут соблюдение питьевого режима, регулярный душ и правильно подобранная одежда, сообщает Zakon.kz

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что потоотделение является естественным процессом, который зависит как от температуры окружающей среды, так и от индивидуальных особенностей организма. Полностью остановить его невозможно, однако можно уменьшить связанные с ним неудобства.

Врач рекомендует следить за количеством потребляемой жидкости, своевременно принимать душ и поддерживать кожу чистой и сухой. Кроме того, важно отдавать предпочтение одежде из натуральных и дышащих тканей, которые не препятствуют воздухообмену и помогают избежать раздражения кожи.

Галлямова также напомнила, что летом у некоторых людей может возникать потница. Ее развитию способствуют лишний вес, недостаточная гигиена и ношение синтетической одежды. Для профилактики специалист советует использовать присыпку, особенно в местах кожных складок.

Отдельное внимание врач уделила уходу за детьми. Она рекомендовала своевременно менять подгузники, соблюдать правила гигиены, использовать присыпку и регулярно устраивать младенцам воздушные ванны.

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